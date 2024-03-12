На митниці почали поглиблені перевірки скрапленого газу, який поставляється з ЄС

Енергетична митниця України тимчасово призупинила митне оформлення деяких вантажів скрапленого газу з Євросоюзу. Митники вимагають додаткові документи, що засвідчують походження газу, для оформлення партій з європейським сертифікатом EUR.1.

Про це пише Еnkorr, посилаючись на експортерів.

На митниці заявили, що такий аналіз поставок скрапленого газу, який складається з компонентів різних країн може бути спробою обійти санкції, які стосуються недопущення ввезення на територію України товарів, які походять з РФ.

Зазначається, що такі дії спрямовані на перевірку того, що скраплений газ, який поставляється, дійсно виробляється в ЄС, а не є результатом простого змішування газу, включаючи той, що має російське походження. Це відповідає положенням Митного кодексу України про економічну необґрунтованість виробничих операцій, здійснених з метою обходу обмежень.

Митниця також попередила, що інформація про газ, вироблений шляхом змішування з компонентами з РФ, буде підставою для заборони його імпорту в Україну.

"У разі отримання інформації, про товар (скраплений газ), вироблений шляхом простого змішування, складові якого походять з країни агресора (рф), такі товари буде заборонено до ввезення в Україну, а інформацію щодо постачальників передано до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2024 році відновилися постачання в Україну скрапленого газу з Польщі та Балтійських країн з ознаками російського походження, що стало можливим через польських трейдерів, які декларують себе як виробники без наявності відповідного обладнання. Це вказує на обхід вимог української митниці щодо підтвердження походження всіх компонентів скрапленого газу.

Таким чином польські "виробники" обійшли вимогу української митниці та імпортували в Україну товар без підтвердження походження усіх складових.

В Україні донедавна 80% автогазу могло бути російського походження

Як пише Forbes, незважаючи на триваючу війну і офіційну заборону на імпорт товарів з Російської Федерації, до недавнього часу в Україні до 80% автогазу могло мати російське походження, а до 20% дизельного пального – ознаки російського виробництва. Ресурси з РФ були дешевшими, і до цього часу не існувало формальної заборони на їх імпорт з Європейського Союзу.

До початку війни, Україна залежала від імпорту пального, закуповуючи понад 70% від загальної потреби. У 2021 році з Росії було імпортовано 30% автогазу і 25% дизельного пального. Білорусь також була одним із ключових постачальників. Після початку військового вторгнення, український уряд встановив заборону на прямий імпорт з країн-агресорів. Втім, пальне з Росії все ще займає частину європейського ринку, і деякі його види продовжують потрапляти в Україну.

Видання пише, що з грудня 2023 року Литва та Латвія значно збільшили обсяги поставок автогазу до України, перевищуючи власні виробничі потужності. За даними аналітиків, частка цих країн у загальному імпорті з грудня 2022 року зросла з 15-17% до 30-40%. Внаслідок присутності російського ресурсу на ринку, ціни на автогаз знизилися майже на 30%.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

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