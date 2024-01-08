Гетманцев розповів, чи підвищуватимуть акциз на автогаз та тютюн

Акциз на автогаз наразі збільшувати не планують, але з приводу цього тривають дискусії. Що стосується акцизу на тютюн, то до кінця 2024 року за угодою про асоціацію з ЄС він має вийти на європейський рівень і становити 90 євро за 1000 цигарок.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" сказав голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

За його словами, Міністерство фінансів вже близько року готує законопроект, стосовно акцизу на автогаз, але він подавався на розгляд Кабміну вже тричі.

"По автогазу йде дискусія, і відкрив її я. Але я не збираюся подавати законопроект. Переконаний, лідерство у таких пропозиціях має бути у Мінфіну в рамках Національної стратегії доходів. Ми чекаємо на пропозиції від Мінфіну, який уже близько року готує законопроект. Він уже тричі подавався на Кабмін і тричі повертався. Йдеться про уніфікацію ставок на пальне зі ставками ЄС", - каже Гетманцев.

Виходячи з цього, акцизи на автогаз підніматися поки що не будуть.

Підвищення акцизу на тютюн

Що стосується тютюну, то на нього акциз поступово зростає і має бути приведений до європейського рівня.

"Я чув ідею, щоб прискорити підвищення акцизу на тютюн. Адже до кінця 2024 року за угодою про асоціацію з ЄС він має вийти на європейський рівень – 90 євро за 1000 цигарок", - повідомив він.

За його словами, необхідно обережно підходити до процесу підвищення акцизу на тютюн. Угода не встановлює конкретної дати, а в Україні акциз виражений в гривнях, що потрібно враховувати з урахуванням інфляції та інших факторів. Через це, Україні навряд чи вдасться вийти на акциз в на 90 євро на кінець року. Окрім цього, різке та значне збільшення акцизу призведе до зростання тіньового ринку і вже зараз близько 20% тютюнових виробів знаходяться в "тіні".

"Можливо, якщо Кабмін запропонує щось змінити, ми розглядатимемо. Але за підакцизними товарами важливо не перегнути палку. Якщо сильно підвищувати акциз, можна збільшити рівень "тіні". А у нас "тінь" і так досить висока. Близько 20% тютюну в "тіні". І тому я був би обережний зі збільшенням темпів підвищення акцизу. Я цього зараз не робив би різко. Якщо ви зробите ціну пачки цигарок, наприклад, 100 грн, при тому, що за потурання правоохоронців вони зараз у кіосках по 40 грн, це лише перерозподілить ринок на користь "чорного"", - вважає голова комітету.

Боротьба з "лівими" виробниками

Гетманцев додає, що треба боротися з виробниками "лівої" продукції та з імпортерами. На даний час, ринок тютюну є останнім в Україні, де "тінь" залишається стійкою і її не вдається переламати, як це відбулося, наприклад, у сферах горілки чи палива.

"Боротися треба не лише з виробниками, а й з імпортерами. Те, що до схем нелегального тютюну залучені правоохоронці, очевидно. Сьогодні це останній ринок підакцизної продукції, де "тінь" не вдалося переламати, як по горілці чи паливу. І всі повноваження та підстави у правоохоронців для того, щоб закрити схему, є. Податкова не справляється самотужки - просто мало засобів контролю. Тож справа за правоохоронцями", - резюмував він.

Додамо, що 30 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє продаж українських тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі (duty free) до кінця війни, значно обмежує продаж у них інших тютюнових виробів та алкоголю, а також забороняє продаж там всіх рідин для електронних сигарет. Про це свідчать дані щодо відповідного законопроекту №9315 на сайті Верховної Ради.