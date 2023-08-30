Зеленський підписав закон про заборону продажу українських сигарет у duty free: які ще обмеження встановлено

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє до кінця війни продаж у магазинах безмитної торгівлі українських тютюнових виробів, значно обмежує продаж у них інших тютюнових виробів та алкоголю, а також забороняє продаж там всіх рідин для електронних сигарет. Про це свідчать дані щодо відповідного законопроекту №9315 на сайті Верховної Ради.

Цей документ передбачає зміни до Митного кодексу, згідно яких, зокрема, до припинення чи скасування воєнного стану забороняються поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами duty free, а також розміщення у них вироблених в Україні товарів, що класифікуються у товарних позиціях 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД.

Йдеться про тютюнову сировину, тютюновi вiдходи; сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками; інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї; продукти, що мiстять тютюн, вiдновлений тютюн, нiкотин, замiнники тютюну або нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; а також iншi нiкотиновмiснi продукти призначенi для забезпечення "надходження нiкотину в тiло людини".

Протягом 30 днів з дня набрання чинності цим законом ці товари в магазинах duty free підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму. У разі невиконання дозвіл на експлуатацію магазину підлягає зупиненню.

Також встановлено загальну заборону продажу магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою понад 50 грамів.

Крім того, таким магазинам забороняється продаж одній особі протягом однієї доби більше 2 літрів напоїв із вмістом спирту не більше 22% або більше 1 літру міцних (із вмістом спирту більше 22%) напоїв.

За порушення цих обмежень обсягів продажу передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 13,6-17 тисяч гривень).

При цьому в розрахункових документах про продаж магазинами duty free цих товарів у дозволених обсягах мають бути реквізити паспортного документа покупця. Вони в обов'язковому порядку будуть передаватися до системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби.

Окремо закон забороняє ввезення в Україну до кінця воєнного стану тютюнової продукції, що має походження з Білорусі. Також до завершення воєнного стану маганизам duty free взагалі забороняється продаж, а також виробництво для таких цілей тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Сам закон набире чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. Тобто, якщо текст ухваленого документу встигнуть опублікувати 31 серпня, він набере чинності вже 1 вересня.

Якщо у виробників на цей день будуть у наявності залишни тютюнових виробів та/або рідин для електронних сигарет для продажу в магазинах duty free, вони мають інвентаризувати їх в присутності податківця та протягом двох робочих днів з дня завершення інвентаризації подати звіт у податкову. Ці залишки можна буде залишити у цьому ж місці на зберіганні до кінця війни.

У разі виявлення після набрання чинності законом фактів виробництва, зберігання, транспортування, продажу, у тому числі виробниками, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, вироблених для магазинів duty free (окрім визначених згаданою інвентаризацією), такі товари вважаються такими, що не мають марок акцизного податку - із настанням відповідної відповідальністі таких суб'єктів.

Закон був прийнятий у другому читанні 10 серпня. Як зазначав тоді його основний автор, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, завдяки цьому закону буде закрито одну з найбільших схем по легалізації тіньового ринку підакцизних товарів і дозволить направити у держбюджет близько 5-7 мільярдів гривень щорічно.

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