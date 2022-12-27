Держава має жорстко втрутитись в боротьбу з контрабандою електронних сигарет, - Лямець

«Нелегальний ринок електронних сигарет зростає шаленими темпами. На кінець 2022 року більше 50% електронних пристроїв та сумішей для паління ввезені до України контрабандою. Державний бюджет щомісяця не отримує від 280 млн. грн у вигляді податків. А з 1 січня 2023 року, після збільшення офіційних акцизів, втрати бюджета складатимуть від 560 до 800 млн. щомісяця. За ці кошти можна було б регулярно купувати засоби захисту чи дрони для наших військовослужбовців», - заявляє Сергій Лямець.

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«З 1 січня 2021 рідини для електронних сигарет оподатковуються акцизом, а виробництво та продаж рідини для електронних сигарет можливе тільки з ліцензією. Напевно, автори змін в податковому кодексі і законі України розраховували легалізувати цей ринок і збільшити доходи в бюджет. Але по факту, щонайменше 3,5 мільйони електронних девайсів для паління щомісяця завозяться до України контрабандою. Якщо у легального продавця популярний електронний пристрій для паління Elf bar на 1500 затяжок після оплати мита, акцизу та сплати ліцензії коштує 370 грн, то нелегальний лише 200 грн. З однієї такої нелегальної сигарети державний бюджет не отримує 80 грн. Мова йде як мінімум про 280 млн грн неотриманих державою податків. Звісно, мої розрахунки доволі орієнтовні…Впевнений, що йдеться про набагато більші суми – бо окрім акцизу, офіційні продавці ще сплачують ПДВ та вартість ліцензії. А контрабандисти цього не роблять», - обурюється експерт.

Із січня 2023 року влада в три рази підвищить офіційні акцизи на електронні сигарети. За прогнозами Лямця, доля контрабандних електронних сигарет ще більше зросте. А втрати державного бюджету за різними розрахунками складатимуть від 560 млн грн – до 800 млн грн недоотриманих податків щомісяця.

Фото: Скрін одного з численних телеграм каналів, де торгують контрабандними електронними пристроями для куріння.

«Ринок електронних сигарет в Україні є одним з найбільших у світі. Але держава не отримує стабільні прибутки, бо неефективно бореться з порушниками. Вітчизняні контрабандисти, які раніше нелегально вивозили вироблені в України сигарети до Європи, тепер змінили профіль, і «імпортують» електронні сигарети та рідини. Товар їде через кордон з Польщею, Словаччиною, Словенією. Питання до Державної Митної Служби та до Державної податковою служби – яким чином до України потрапляють електронні сигарети без оплати мита та без акцизних марок? Цікава тема для розслідування Бюро економічної безпеки та Генеральної прокуратури», - обурюється блогер.

Також, Лямець, вважає, що Національна поліція України має ретельніше боротись із порушниками в точках продажу. Бо, на вулицях Дніпра та Києва працюють незаконні кіоски, що продають електронні сигарети без акцизних марок. А в Одесі та Львові контрабандні сигарети продаються навіть в торговій мережі.

На думку Лямця, поліція має жорсткіше боротись із численними телеграм каналами, які продають нелегальні електронні сигарети навіть неповнолітнім з доставкою через «Нову Пошту».

«Потрібно підтримувати офіційних продавців, та на всіх рівнях боротися з порушниками. Інакше нелегальний ринок переможе офіційний, і про надходження до бюджету можна забути. Мова майже про мільярд на місяць в перспективі найближчих років. З контрабандою та продажами нелегальних електронних сигарет та рідин до них, потрібно боротись як свого часу із нелегальним гральним ринком…Кулак Зеленського – то сила! По іншому вони не зрозуміють. Тільки жорстке покарання порушників – від контрабандистів, до продавців», - вважає Сергій Лямець.