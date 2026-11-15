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Horizon Capital залучив 20 млн євро інвестицій в Україну: хто дав кошти

євро
Horizon Capital залучив 20 млн євро інвестицій в Україну: / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив до €20 млн додаткового капіталу до Horizon Capital Catalyst Fund, орієнтованого на Україну. Після цього загальний обсяг зобов’язань ЄБРР перед фондом зріс до €50 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейського банку реконструкції та розвитку.

Під час другого закриття Horizon Capital Catalyst Fund залучив €200 млн. Це дві третини від цільового обсягу фонду у €300 млн.

Близько половини нових зобов’язань під час другого закриття забезпечили приватні інвестори, серед яких сімейні офіси та фонди.

До інвесторів фонду також приєднався Impact Fund Denmark. Серед початкових учасників — ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація, Swedfund, Proparco, Norfund та FMO.

Horizon Capital Catalyst Fund уже здійснив першу інвестицію, надавши акціонерний капітал проєкту вітроелектростанції потужністю 124 МВт, який реалізує німецька компанія Notus Energy.

Проєкт має збільшити виробництво електроенергії та посилити стійкість енергосистеми України.

До його фінансування також залучають борговий капітал міжнародних фінансових установ, зокрема ЄБРР.

Horizon Capital Catalyst Fund інвестує акціонерний та квазіакціонерний капітал у капіталомісткі українські компанії й проєкти середньої капіталізації.

Основними напрямами є енергетика, цифрова інфраструктура та будівництво.

Фонд продовжує залучати капітал і планує досягти цільового обсягу €300 млн.

ЄБРР інвестує у фонди Horizon Capital з 2017 року.

Нагадаємо, раніше Horizon Capital Catalyst Fund уже залучив перші €152 млн для інвестицій у відновлення України. 

Автор:
Тетяна Гойденко

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