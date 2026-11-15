Horizon Capital привлек 20 млн евро инвестиций в Украину: кто дал средства

Европейский банк реконструкции и развития выделил до €20 млн дополнительного капитала к Horizon Capital Catalyst Fund, ориентированному на Украину. После этого общий объем обязательств ЕБРР перед фондом вырос до 50 млн. евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейского банка реконструкции и развития.

Во время второго закрытия Horizon Capital Catalyst Fund привлек €200 млн. Это две трети целевого объема фонда в €300 млн.

Около половины новых обязательств во время второго закрытия обеспечили частные инвесторы, в том числе семейные офисы и фонды.

К инвесторам фонда также присоединился Impact Fund Denmark. Среди начальных участников – ЕБРР, Международная финансовая корпорация, Swedfund, Proparco, Norfund и FMO.

Horizon Capital Catalyst Fund уже осуществил первую инвестицию, предоставив акционерный капитал проекту ветроэлектростанции мощностью 124 МВт, реализуемого германской компанией Notus Energy.

Проект должен увеличить производство электроэнергии и усилить устойчивость энергосистем Украины.

К его финансированию также привлекается долговый капитал международных финансовых учреждений, в частности ЕБРР.

Horizon Capital Catalyst Fund инвестирует акционерный и квазиакционерный капитал в капиталоемкие украинские компании и проекты средней капитализации.

Основными направлениями есть энергетика, цифровая инфраструктура и строительство.

Фонд продолжает привлекать капитал и планирует достичь целевого объема в €300 млн.

ЕБРР инвестирует в фонды Horizon Capital с 2017 года.

Напомним, ранее Horizon Capital Catalyst Fund уже привлек первые €152 млн для инвестиций в восстановление Украины.