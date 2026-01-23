Сотни миллионов евро на восстановление: Украина подписала три исторических соглашения в Давосе

Во время Всемирного экономического форума в Давосе на площадке Украинского дома было заключено три меморандума о сотрудничестве. Документы предусматривают финансирование проектов по восстановлению и модернизации ключевых отраслей украинской экономики, в частности, энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Укринформу сообщила исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромяк.

По ее словам, международные партнеры поразили способность Украины не только содержать ключевые отрасли, но и масштабировать бизнес даже во время войны.

Показательный кейс – исторический выход одной из украинских компаний на фондовый рынок Nasdaq, демонстрирующий устойчивость экономики и конкурентоспособность украинского бизнеса на глобальных рынках.

Энергетика и инфраструктура: куда пойдут деньги

Главными финансовыми инструментами восстановления станут два больших фонда:

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I: уже аккумулировал 200 млн. евро (из запланированных 350 млн.) на критическую инфраструктуру.

уже аккумулировал (из запланированных 350 млн.) на критическую инфраструктуру. Horizon Capital Catalyst Fund: привлек первые 150 млн евро, имея целью собрать до 3 млрд евро для энергетики, цифрового сектора и строительства.

Сразу после подписания Horizon Capital объявил о первом крупном проекте: совместно с Notus Energy привлечено более 240 млн. евро в строительство ветровой электростанции мощностью 124 МВт в Одесской области.

Хромяк напомнила, что в течение четырех дней работы павильона также предметно обсудили вопросы возвращения похищенных детей, обеспечение доступа к образованию, цифровую трансформацию государственного управления и успехи украинских стартапов.

Напомним, 22 января Зеленский прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры " продуктивными и содержательными ".