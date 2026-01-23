Украина получит более 6000 единиц оборудования для преодоления энергетического кризиса: детали помощи

23 января Кабмин провел онлайн-срочную Координационную встречу группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины. Международные партнеры подтвердили предоставление новых пакетов помощи, включающих более 6000 единиц крупного энергетического оборудования и взносов в Фонд поддержки энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Украинская сторона проинформировала партнеров о ситуации в энергетическом секторе, а также актуальных потребностях в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

Партнеры объявили и подтвердили предоставление новых пакетов поддержки, в частности:

ЕС - 447 генераторов;

Италия - €10 млн в Фонд и еще дополнительные €50 млн заложены в бюджет на 2026 год;

Литва – 90 генераторов;

Германия — €60 млн поддержки и дополнительное оборудование, включающее 33 когенерационных установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотоэлектрических установок, 375 аккумуляторных батарей, 31 котельную установку, 45 единиц строительной техники и 10 бойлеров;

Великобритания — около €23 млн в Фонд;

США — более $400 млн на гуманитарные проекты поддержки украинцев этими;

Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт;

Япония — 140 генераторов малой и средней мощности, 60 малых и средних трансформаторов и оборудования для ремонтных работ, 2 когенерационных установки, 13 комплектов частотных преобразователей.

Кроме технической помощи украинская сторона пригласила участников встречи посетить Украину лично. Это важно, чтобы мировые лидеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных Россией, и почувствовали, насколько критическая скорость поставки каждой единицы оборудования.

Напомним, в ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы гуманитарной и энергетической помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии.