Все "детские выплаты" на одну карточку: правительство меняет правила получения госпомощи

Действие.
Кабмин запускает спецсчет для "детских выплат" / Дія

Правительство упрощает механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Выплаты теперь можно будет получать на специальный счет "Дія.Карта". Также расширяется список доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что все начисления будут поступать на единый счет по всем видам целевых пособий:

  • компенсация за "Пакунок малюка";
  • помощь по уходу за ребенком до одного года;
  • "єЯсла";
  • "Пакунок школяра".

Специальный счет "Дія.Карта" можно будет открыть еще до подачи заявления - в приложении избранного банка. Глава правительства объяснила, если человек после этого подает заявление на пособие по уходу за ребенком до 1 года или "єЯсла" — в ЦНАПе, территориальной общине или органе Пенсионного фонда — Единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет уже открытый спецсчет "Дія.Карта".

Если же человек не открыл спецсчет заранее, при подаче заявления Единая система сформирует QR-код. За ним можно будет быстро перейти к открытию "Дія.Картки", завершить подачу заявления и получить выплату гораздо быстрее.

По словам Свириденко, желающие получать средства не на спецсчет "Дія.Карта", а через Ощадбанк — такие счета будут создаваться после обращения в ЦНАП, тергромаде или органе ПФУ за уже существующим механизмом.

"О возможности открытия спецсчета "Дія.Карты" будет в ближайшее время информировано. Открытые с 1 января 2026 года счета остаются действительными, на них и дальше будут находить средства", — добавила премьер.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года почти 170 тысяч украинских семей воспользовались обновленной системой государственной поддержки. Выплаты охватывают период беременности, рождение ребенка и уход за ним после выхода родителей на работу.

Автор:
Татьяна Ковальчук