Выплаты на детей независимо от дохода семьи: правительство расширило поддержку ВПЛ

Правительство расширило поддержку для внутренне перемещенных лиц и внесло изменения в предоставлении помощи на проживание.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство продлило продолжительность выплат.

"Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше", - подчеркнула Свириденко.

Также усиливается поддержка детей из числа ВПЛ. Теперь независимо от дохода семьи выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года.

Свириденко отметила, что также обновляется пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ.

"Речь идет о тех, кому раньше прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода. В связи с повышением прожиточного минимума такие люди теперь могут подать документы на пересмотр", - уточнила глава правительства.

Она пояснила, что в случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет производиться с месяца подачи заявления.

Ранее правительство выделило дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Основная часть средств – 6,6 млрд грн пойдет на прямую компенсацию за утраченное имущество, тогда как 1,1 млрд грн направят на строительство фонда социального жилья.