Виплати на дітей незалежно від доходу родини: уряд розширив підтримку ВПО

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко / Урядовий портал

Уряд розширив підтримку для внутрішньо переміщених осіб та вніс зміни щодо надання допомоги на проживання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд продовжив тривалість виплат.

"Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше", - наголосила Свириденко.

Також посилюється підтримка дітей з числа ВПО. Відтепер незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року.

Свириденко зауважила, що також оновлюється перегляд виплат для непрацездатних ВПО.

"Мова йде про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд", - уточнила очільниця уряду.

Вона пояснила, що у разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви.

Раніше уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Основна частина коштів - 6,6 млрд грн піде на пряму компенсацію за втрачене майно, тоді як 1,1 млрд грн спрямують на розбудову фонду соціального житла.

Світлана Манько