Держава спрямувала 7,7 млрд грн на житло для ВПО: деталі нових виплат та будівництва

Уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Основна частина коштів - 6,6 млрд грн піде на пряму компенсацію за втрачене майно, тоді як 1,1 млрд грн спрямують на розбудову фонду соціального житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Програма орієнтована на найбільш вразливі категорії громадян та мешканців міст, що зазнали найбільших руйнувань.

Розширення програми єВідновлення

На виплати в межах компоненту "Житло для ВПО з ТОТ" передбачено 6,6 млрд грн.

Ці кошти забезпечать житло для понад 3300 родин, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Держава видає житлові ваучери номіналом 2 млн грн на одну особу або сім’ю, чиє житло залишилося в окупації. Отримані сертифікати можна використати для купівлі квартири чи будинку як на вторинному ринку, так і в новобудовах, або для погашення іпотечного кредиту.

За даними Мінрозвитку, наразі за програмою подано понад 32 тисячі заяв. Із них понад 20 тисяч уже отримали позитивні рішення від профільних комісій у громадах.

Функціонал бронювання коштів і подальшого використання ваучерів уже підготовлений. Також найближчим часом планується залучити додаткове фінансування у розмірі 80 млн євро у вигляді позики від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Як подати заявку на отримання житлового ваучера

Процес подання заявок максимально цифровізований. Вже зараз переселенці можуть скористатися застосунком або порталом "Дія".

У найближчій перспективі функціонал прийому документів стане доступним також через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через нотаріусів.

Будівництво соціального орендного житла

Окремий напрямок фінансування обсягом 1,1 млрд грн виділено на будівництво соціального орендного житла.

Цей проєкт розроблений спеціально для маріупольців, які втратили оселі внаслідок повномасштабного вторгнення.

Нові житлові площі зможуть отримати 505 родин переселенців із Маріуполя.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Додамо, що у листопаді 2025 року Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш у сумі 100 млн євро для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).