Держава спрямувала майже 10 млрд грн на підтримку українських зброярів

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали 162 пільгові кредити на загальну суму 9,8 млрд грн у межах державної програми підтримки. За даними Міністерства оборони, залучені кошти допомагають виробникам нарощувати випуск озброєння, модернізувати виробництво та швидше виконувати контракти для потреб Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мільярди для ОПК

Програма пільгового кредитування покликана забезпечити виробників озброєння доступними фінансовими ресурсами для розвитку виробництва та виконання оборонних замовлень. Зокрема, підприємства можуть залучати до 500 млн грн строком до п’яти років на інвестиційні проєкти та до 100 млн грн строком до трьох років для поповнення обігових коштів.

Отримане фінансування може бути спрямоване на розроблення, виробництво, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової й спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх компонентів.

Як зазначила радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр, український оборонно-промисловий комплекс має значний потенціал для розвитку, однак для швидкого нарощування виробничих потужностей підприємствам необхідний доступ до фінансових ресурсів. За її словами, пільгове кредитування допомагає виробникам уникати дефіциту обігових коштів, оперативніше виконувати контракти та збільшувати постачання продукції для потреб фронту.

У Міністерстві оборони наголошують, що державна підтримка має бути не декларативною, а дієвим інструментом для розвитку оборонної промисловості.

Крім пільгового кредитування, держава впровадила й інші механізми підтримки галузі. Серед них - пільговий лізинг обладнання, спеціальний правовий режим Defence City, а також спрощені процедури будівництва та розширення виробничих потужностей.

У відомстві підкреслюють, що розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу є одним із ключових чинників зміцнення обороноздатності країни, технологічної незалежності та довгострокової безпеки України.

Нагадаємо, Україна може експортувати до 10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для фронту.