Зброя в один клік: військові отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс

З початку 2026 року українські військові безпосередньо отримали 485 тисяч безпілотників та інших технічних засобів на загальну суму 31,4 млрд грн. Поставки реалізували через DOT-Chain Defence — спеціалізований маркетплейс зброї, розроблений Державним оператором тилу (ДОТ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Наразі на цифровій платформі представлено майже 800 позицій від понад 200 українських виробників.

У відомстві наголошують, що завдяки повній цифровізації процесів та відсутності паперової бюрократії, середній термін від моменту замовлення до отримання засобу на передовій становить усього 9 днів. Контрактування, оплату та логістику повністю бере на себе ДОТ.

Розширення асортименту

За запитом військовослужбовців функціонал DOT-Chain Defence було розширено. Тепер, окрім дронів та техніки, підрозділи можуть замовляти боєприпаси та скиди для безпілотних систем.

Крім того, платформу інтегрували з Brave1 Market. Це дозволяє військовим замовляти додаткові БпЛА за єБали в межах бонусної програми "Армія дронів".

Також з ініціативи Міноборони Агенція оборонних закупівель ДОТ запустила механізм авансування виробників — відтепер ефективні виробники дронів отримуватимуть кошти авансом. Мета — дати ринку обігові кошти для пришвидшення виробництва та постачання технологій у бойові підрозділи.

Паралельно держава масштабує централізоване забезпечення армії. Темпи постачання у 2026 році вже значно перевищують минулорічні.

Про DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence — це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави.

Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту.

Нагадаємо, Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.