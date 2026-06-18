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Уряд запровадив компенсації вартості добрив аграріям для успішної приватизації "Сумихімпрому"
Аграріям компенсуватимуть частину витрат на придбання добрив українського виробництва, що має збільшити привабливість ПАТ "Сумихімпром", яке вже кілька разів Фонд держмайна намагався виставити на приватизацію.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Фонду державного майна України.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про компенсацію агровиробникам частини витрат на придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва. З відповідною ініціативою виступив Фонд державного майна для збільшення цінності ПАТ "Сумихімпром", яке готується до приватизації, а також задля залучення додаткових інвестицій у вітчизняну промисловість.
У ФДМУ зауважують, що попередні спроби приватизації підприємства не дали очікуваного результату через складні ринкові умови, воєнні ризики та обмежені перспективи розвитку галузі в очах потенційних інвесторів.
Нові стимули для залучення інвесторів
У другій половині 2026 року "Сумихімпром" планується знову виставити на приватизаційний аукціон. І ухвалена постанова є одним із практичних кроків ФДМУ з підвищення вартості та інвестиційної привабливості підприємства напередодні продажу.
У Фонді упевнені, що запропонований механізм компенсації стимулюватиме внутрішній попит у тому числі на продукцію підприємства, підтримуватиме розвиток галузі та формуватиме більш прогнозовані ринкові перспективи для майбутнього інвестора.
ПАТ "Сумихімпром" є одним із найбільших виробничих активів, якими керує ФДМУ, та входить до пулу великої приватизації. Підприємство є виробником комплексних мінеральних добрив, необхідних для розвитку аграрного сектору, а тому має стратегічне значення для економіки країни.
Нагадаємо, інформація про першу спробу продажу зʼявилася ще у березні 2025 року, коли "Сумихімпром" виставили на продаж. Уряд затвердив умови та стартову ціну продажу двох об’єктів великої приватизації - державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Їх продаж відбудеться через електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі".
Але на початку 2026 року стало відомо, що об'єкт не змогли продати. Купити "Сумихімпром" не знайшлося бажаючих. Запланований на 13 січня онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших вітчизняних хімічних підприємств "Сумихімпром" не відбувся через відсутність учасників.