Один з найбільших об'єктів великої приватизації вдруге не змогли продати

Запланований на 13 січня онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших вітчизняних хімічних підприємств "Сумихімпром" не відбувся через відсутність учасників.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані в системі ProZorro.

Стартова ціна одного з об'єктів великої приватизації складала 1 млрд 88,081 млн грн без урахування ПДВ, що майже на 10% нижче порівняно з початковою ціною попереднього аукціону, який мав відбутися 11 червня, але також не відбувся через відсутність учасників.

Умови приватизації

Фонд державного майна України у грудні оголосив повторний онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій ПАТ "Сумихімпром" — одного з найбільших українських виробників мінеральних добрив.

Згідно з умовами приватизації, новий власник зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства та інвестувати не менше 150 млн грн у його технічне переоснащення. Також протягом шести місяців після переходу права власності інвестор має погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також утриматися від звільнення працівників з власної ініціативи впродовж цього періоду.

Окремою вимогою є погашення простроченої кредиторської заборгованості, за винятком боргів перед компаніями або особами, пов’язаними з підсанкційними резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь.

За даними ФДМУ через неефективне управління колишнього керівництва за рік "Сумихімпром" перетворився з успішного хімічного гіганта на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на суму 1,4 мільярда гривень.

Про "Сумихімпром"

"Сумихімпром" — підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Нагадаємо, у 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% акцій заводу. У ФДМУ заявляли, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Найбільшу частину боргів сконцентрували компанії з Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Кримський Титан" та компанія з управління активами "Промислові інвестиції"). Використавши цю ситуацію, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією.

Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 році, але ФДМ відмовляв у їхньому погодженні, мотивуючи це невідповідністю документів вимогам законодавства та відсутністю в них дієвих заходів з відновлення платоспроможності підприємства. За цей час борг підприємства зріс до 2,35 мільярда гривень.

Коли ж уряд вирішив у 2018 році продати завод, фонд звернувся до суду задля припинення процедури банкрутства. Розгляд справи тривав до листопада 2023 року, оскільки керуючий санацією та пов’язані з ним і Фірташем кредитори тривалий час блокували його, користуючись процесуальними "лазівками".

21 листопада 2023 року Господарський суд Сумської області відмовив керуючому санацією заводу "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення ФДМ щодо плану санації та клопотання про продовження цієї процедури. Таким чином, суд розблокував можливість приватизації "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.



