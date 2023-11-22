Суд розблокував приватизацію "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство

Господарський суд Сумської області 21 листопада відмовив керуючому санацією заводу "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення Фонду державного майна щодо плану санації та клопотання про продовження цієї процедури.

Як повідомляють у ФДМ, який володіє 99,995% "Сумихімпрому", його клопотання про закриття справи №5021/2509/2011 про банкрутство підприємства було судом задоволене, що розблокувало можливість його подальшої приватизації.

У фонді нагадують, що Кабінет міністрів ще у 2018 році вирішив включити держпакет акцій заводу до переліку об’єктів великої приватизації та запланував їхній продаж на відкритому аукціоні.

Зазначається, що це рішення мало стати підставою для закриття провадження у справі про банкрутство, однак протягом останніх п'яти років, представники структур, які де-факто контролювали "Сумихімпром", постійно подавали в різні судові інстанції клопотання про відкладення та зупинення розгляду справи, аби не допустити встановлення контролю держави над цим активом.

"Вони оскаржували "проміжні" ухвали з процесуальних питань та умисно затягували судовий процес, щоб не допустити закриття справи про банкрутство і зірвати підготовку підприємства до приватизації. Однак фонд вжив усіх можливих заходів, навіть звертався зі скаргою до Вищої ради правосуддя, і зрештою переміг", - зазначив перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.

Банкрутство "Сумихімпрому"

Як вказують у фонді, це у 2010 році 0,005% акцій заводу отримав у власність бізнесмен Дмитро Фірташ. Незважаючи на таку малу частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримського титану".

Там нагадують, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Найбільшу частину боргів сконцентрували компанії з Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Кримський Титан" та компанія з управління активами "Промислові інвестиції"). Використавши цю ситуацію, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією.

Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 році, але ФДМ відмовляв у їхньому погодженні, мотивуючи це невідповідністю документів вимогам законодавства та відсутністю в них дієвих заходів з відновлення платоспроможності підприємства. За цей час борг підприємства зріс до 2,35 мільярда гривень.

Коли ж уряд вирішив у 2018 році продати завод, фонд звернувся до суду задля припинення процедури банкрутства. Розгляд справи тривав дотепер, оскільки керуючий санацією та пов’язані з ним і Фірташем кредитори, як вище зазначено, тривалий час блокували його, користуючись процесуальними "лазівками".

Нагадаємо також, що у вересні цього року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила торгівлю акціями 39 українських компаній, серед яких і "Сумихімпром" та інші підприємства хімічної, машинобудівельної та металургійної галузі.