В Україні заборонили торгівлю акціями низки великих металургійних, азотних та енергетичних підприємств: хто в списку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила з 26 вересня торгівлю простими іменними акціями 39 українських компаній, а саме вчинення інвестиційними фірмами правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

Про це йдеться в опублікованому на сайті регулятора рішенні №1064 від 25 вересня. Окремого ж повідомлення про це комісія не робила. Зокрема, в списку присутні:

- металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг", промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром", Криворізький залізорудний комбінат, Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, Дніпровський металургійний комбінат (Кам'янське), Кременчуцький сталеливарний завод;

- "Дніпроазот" (Кам'янське), "Рівнеазот", черкаський "Азот", "Сумихімпром";

- завод "Насосенергомаш" (Суми), "Сумське науково-виробниче об'єднання", Новокраматорський машинобудівний завод (Краматорськ), "Дніпроважмаш" (Дніпро), Львівський електроламповий завод "Іскра";

- концерн "Галнафтогаз" (власник мережі АЗС ОККО), "Ексімнафтопродукт" (Одеса) та "Одеснафтопродукт", газовидобувна компанія "Нафтогазвидобування";

- компанія з виробництва медичних виробів "Гемопласт" (Білгород-Дністровський), Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (Київ), виробник мила та мийних засобів "Ельба" (Васильків);

- "Полтавагаз", "Вінницягаз", "Кіровоградгаз", "Дніпропетровськгаз", "Рівнегаз", "Волиньгаз" та "Чернівцігаз";

- "Волиньобленерго", "Тернопільобленерго", Білоцерківська ТЕЦ;

- Одеський коньячний завод, концерн "Хлібпром";

- телеканал "Інтер";

- страхові компанії "Омега", "Просто-Страхування" та Wona;

- автотранспортне підприємство №15143 (Татарбунари).

Причиною для рішення вказано виявлення НКЦПФР акціонерних товариств, що становлять суспільний інтерес, які не провели річні загальні збори акціонерів за підсумками 2021 та 2022 років та які знаходяться на підконтрольній Україні території, в чому вбачається порушення статті 37 закону про акціонерні товариства.

Національний депозитарій зобов'язали довести рішення до відома депозитарних установ, що обліковують права власності на акції цих компаній, а біржам, Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів і Українській асоціації інвестиційного бізнесу - відповідну інформацію до своїх членів.

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