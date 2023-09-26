В Украине запретили торговлю акциями ряда крупных металлургических, азотных и энергетических предприятий: кто в списке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила с 26 сентября торговлю простыми именными акциями 39 украинских компаний, а именно совершение инвестиционными фирмами сделок, связанных с переходом прав на ценные бумаги и прав по ценным бумагам.

Об этом говорится в опубликованном на сайте регуляторе решении №1064 от 25 сентября. Отдельного же сообщения об этом комиссия не публиковала. В частности, в списке присутствуют:

- металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", промышленно-производственное предприятие "Кривбасвзрывпром", Криворожский железорудный комбинат, Покровский горно-обогатительный комбинат, Днепровский металлургический комбинат (Каменское), Кременчугский сталелитейный завод;

- "Днепразот" (Каменское), "Ровноазот", черкасский "Азот", "Сумыхимпром";

- завод "Насосэнергомаш" (Сумы), "Сумское научно-производственное объединение", Новокраматорский машиностроительный завод (Краматорск), "Днепротяжмаш" (Днепр), Львовский электроламповый завод "Искра";

- концерн "Галнефтегаз" (владелец сети АЗС ОККО), "Эксимнефтепродукт" (Одесса) и "Одеснефтепродукт", газодобывающая компания "Нефтегаздобыча";

- компания по производству медицинских изделий "Гемопласт" (Белгород-Днестровский), Борщаговский химико-фармацевтический завод (Киев), производитель мыла и моющих средств "Эльба" (Васильков);

- "Полтавагаз", "Винницагаз", "Кировоградгаз", "Днепропетровскгаз", "Ровногаз", "Волыньгаз" и "Черновцыгаз";

- "Волыньоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", Белоцерковская ТЭЦ;

- Одесский коньячный завод, концерн "Хлебпром";

- телеканал "Интер";

- страховые компании "Омега", "Просто-Страхование" и Wona;

- автотранспортное предприятие №15143 (Татарбунары).

Причиной для решения указано выявление НКЦБФР акционерных обществ, представляющих общественный интерес, которые не провели годовые общие собрания акционеров по итогам 2021 и 2022 годов и находится на подконтрольной Украине территории, в чем усматривается нарушение статьи 37 закона об акционерных обществах.

Национальный депозитарий обязали довести решение до сведения депозитарных учреждений, ведущих учет прав собственности на акции этих компаний, а биржам, Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов и Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса – соответствующую информацию до своих членов.

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