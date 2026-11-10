Финкомпаниям и ломбардам станет проще кредитовать иностранцев: решение НБУ

Национальный банк Украины упростил получение лицензий на валютные операции для финансовых компаний и ломбардов, планирующих предоставлять кредиты в гривне физическим лицам-нерезидентам. Теперь лицензию можно будет оформить одновременно с лицензией на деятельность финансовой компании или ломбарда.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Такой же механизм будет действовать при расширении лицензии финансовой компании, если она получает право предоставлять средства в кредит.

В этих случаях НБУ будет рассматривать документы для получения обеих лицензий в рамках одного административного производства.

Какие документы нужно подавать для получения лицензии

Для оформления валютной лицензии вместе с лицензией на деятельность финансовой компании или ломбарда учреждениям будет достаточно подать дополнительное заявление. Другие документы, обычно предусмотренные общим порядком лицензирования валютных операций, не будут требоваться.

Если учреждение уже подала документы на получение или расширение лицензии, заявление на валютную лицензию можно будет добавить в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего постановления.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 6 ноября 2026 г. №126. Она вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

Документ вносит изменения в два нормативных акта регулятора: Положение о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций и Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг.

Как получить лицензию уже работающим финансовым компаниям и ломбардам

Для действующих участников рынка НБУ предусмотрел отдельный переходный механизм.

Финансовые компании, лицензии которых уже предусматривают предоставление средств и банковских металлов в кредит, а также ломбарды смогут в течение шести месяцев после вступления постановления в силу подать заявление на получение соответствующей валютной лицензии.

В таком случае учреждениям не нужно будет представлять полный пакет документов, предусмотренный общим порядком. Лицензию будут выдавать по специальной упрощенной процедуре.

Зачем небанковским учреждениям валютная лицензия

Предоставление финансовыми компаниями и ломбардами кредитов в гривне физическим лицам-нерезидентам относится к валютным операциям в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях».

Для осуществления такой деятельности учреждения должны получить лицензию Национального банка. Проведение валютных операций без нее является нарушением законодательства и может стать основанием для применения мер ответственности.

После получения лицензии финансовые компании и ломбарды смогут предоставлять кредиты физическим лицам, независимо от их резидентского статуса. В то же время они будут приобретать статус агентов валютного надзора и должны выполнять соответствующие требования валютного законодательства.

В НБУ отмечают, что упрощение процедуры получения лицензий не отменяет обязанности учреждений по соблюдению правил валютного надзора. Поэтому перед оформлением лицензии небанковским финансовым учреждениям следует оценить свои возможности выполнять эти требования.

Напомним, НБУ выдал новую лицензию на осуществление валютных операций ООО "Финансовая компания "Сич". Компания получила право торговать валютными ценностями в наличной форме.