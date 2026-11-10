- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Старые 50 и 200 гривен: НБУ объяснил, действительны ли банкноты и нужно ли их обменивать
Национальный банк Украины опроверг информацию о якобы изъятии из обращения банкнот номиналом 50 и 200 грн старого образца. Речь идет о плановой замене денежных знаков 2003-2007 годов на более современные банкноты, которая началась еще 1 ноября 2024 года. Старыми купюрами можно и дальше без ограничений рассчитываться, а специально обменивать их не нужно.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В Нацбанке отметили, что замена старых банкнот является частью комплексной работы по оптимизации наличного обращения и повышению качества находящихся в обращении денег.
- Какие банкноты гривны постепенно заменяют
НБУ последовательно изымает из наличного обращения банкноты предыдущих поколений, заменяя их более современными и более защищенными денежными знаками.
В частности, постепенная замена касается следующих номиналов:
- 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов - процесс начался 1 января 2023;
- 500 грн – с 1 августа 2024 года;
- 50 и 200 грн образцов 2003–2007 годов – с 1 ноября 2024 года.
Таким образом, распространение информации о замене 50 и 200 грн не свидетельствует о введении новых ограничений. Это часть процесса, о котором Нацбанк уведомил еще два года назад.
- Нужно ли украинцам обменивать старые банкноты
В Национальном банке подчеркивают, что гражданам не нужно специально обменивать купюры номиналом в 50 и 200 грн старого образца.
Они остаются законными платежными средствами и могут использоваться для оплаты товаров и услуг без ограничений.
Постепенная замена происходит через банковскую систему. В частности:
- банки не выдают банкноты старых образцов при проведении наличных операций;
- Национальный банк прекратил поставлять такие купюры банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег;
- банкноты старого образца, которые попадают в банки, больше не возвращаются в обращение, а передаются НБУ для дальнейшей утилизации.
Следовательно, старые купюры постепенно исчезают из наличного обращения по естественному пути - по мере поступления в банки.
- Какие гривневые банкноты уже потеряли статус платежного средства
Отдельно НБУ напоминает о завершении изъятия из обращения бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов.
Со 2 марта 2026 эти банкноты перестали быть средством платежа во время наличных расчетов. Их заменили соответствующие находящиеся в обращении монеты.
В то же время граждане могут обменять такие банкноты без комиссии:
- в Национальном банке - для принятия отдельного решения о завершении обмена;
- в уполномоченных банках – до 28 февраля 2029 года;
- в других банках Украины – до 26 февраля 2027 года.
Обмен осуществляется на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов.
Таким образом, плановая замена старых банкнот 50 и 200 грн. не означает потери ими платежной силы. Украинцы могут продолжать использовать такие деньги без необходимости срочного обмена.
Ранее сообщалось, что в Украине чаще подделывают банкноты номиналом 500 гривен старого образца. За девять месяцев 2026 года на них пришлось большинство изъятых из оборота фальшивых купюр.