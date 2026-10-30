НБУ назвал наиболее часто подрабатываемую банкноту гривны

В Украине чаще подделывают банкноты номиналом 500 гривен старого образца. За девять месяцев 2026 года на них пришлось большинство изъятых из оборота фальшивых купюр.

Как пишет Dilo, об этом Национальный банк Украины сообщил в ответе на запрос портала Comments.ua.

В регуляторе отметили, что общее количество и сумма поддельных банкнот гривны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились в три раза.

Какие банкноты чаще всего подрабатывают

По данным НБУ, в течение января-сентября 2026 года 78% всех изъятых поддельных банкнот составляли купюры старого образца. Чаще среди них случались:

500 гривен - 61% от общего количества изъятых подделок,

200 гривен - 11%,

20, 50 и 100 гривен - вместе 6%.

Как указывает НБУ, наиболее уязвимыми для подделки остаются банкноты старого образца, в том числе 500 гривен 2006 года выпуска.

В то же время, современные банкноты гривны, выпущенные в 2014–2019 годах, составляли всего 10% от всех подделок, изъятых в банковской системе по итогам 2025 года. На миллион настоящих банкнот нового образца приходилось всего 0,2 поддельных.

По итогам 2025 года на миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 1,7 поддельных. Это самый низкий годовой показатель с самого начала полномасштабного вторжения России. Для сравнения, в 2024 году он составлял 5,1, в 2023-м - 2,1, в 2022-м - 2,2, а в 2021-м - 7,1 поддельной банкноты на миллион настоящих.

В НБУ объясняют относительно низкий уровень подделки гривны усиленной защитой современных банкнот. В частности, используются специальная бумага, "оконная" защитная лента и оптически сменный элемент SPARK, изображение на котором движется, а цвет меняется в зависимости от угла обзора.

По данным Европейского центрального банка, в 2025 году в ЕС на миллион настоящих банкнот евро приходилось около 14 подделок. Это больше чем в восемь раз больше, чем в Украине.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2026 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, достигла 973 миллиардов гривен. Это на 46,7 миллиарда гривен или на 5% больше по сравнению с началом года, когда этот показатель составил 926,3 миллиарда гривен.

4 сентября НБУ официально ввел в обращение банкноту нового высшего номинала 2 000 гривен. На ее лицевой стороне изображен украинский поэт-шестидесятник Василий Стус, а на обратной – здание Донецкого национального университета, где он учился.

Следует отметить, что это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и изменения изображения – трезубец меняется в знак гривны. Эта лента была презентована производителем только в конце апреля 2026 года.