Объем наличных денег в Украине вырос до 973 млрд грн на фоне ударов по инфраструктуре

На 1 октября 2026 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, достигла 973 миллиардов гривен. Это на 46,7 миллиарда гривен или на 5% больше по сравнению с началом года, когда этот показатель составил 926,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу НБУ.

У регулятора отметили, что после изъятия наличных денег в первом квартале спрос оживился во втором и третьем кварталах, что является постоянной сезонной тенденцией.

В то же время, динамика роста замедлилась: за девять месяцев 2025 года темп увеличения составил 8,2%. Дополнительным фактором роста объемов наличных денег в третьем квартале стало усиление атак на критическую инфраструктуру — энергетическую, логистическую, продовольственную и телекоммуникационную.

Сколько банкнот и монет приходится на одного украинца

В наличном обороте находится 2,6 миллиарда банкнот на сумму 962,5 миллиарда гривен и 15,4 миллиарда монет без учета памятных и инвестиционных на 10,4 миллиарда гривен.

На одного жителя страны на начало октября приходилось 64 банкноты и 199 платежных разменных и оборотных монет. Для сравнения, на 1 января 2025 эти значения составляли 64 и 193 штуки соответственно.

Структура купюр и монет распределилась следующим образом:

наиболее распространенной среди банкнот остается купюра номиналом в 500 гривен (25,3% от общего количества);

минимальная доля приходится на банкноты 2000 гривен (0,01%), которых с 4 сентября ввели в обращение 0,4 миллиона штук на сумму 0,7 миллиарда гривен;

среди оборотных монет (1, 2, 5 и 10 гривен) больше всего в обращении номиналом 1 гривна (4,9%), а меньше всего – 5 гривен (2,7%);

на монеты номиналом 50 копеек сохраняется стабильный спрос с долей 9,1% в общем количестве.

Удаление копеек и лидеры по приросту

С 1 октября 2025 регулятор начал постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек, которые перестали играть существенную роль в расчетах. Хотя их доля до сих пор составляет 26,7%, за год из обращения изъято 7,8 миллиона таких монет, что позволяет уменьшить расходы государства и участников рынка на изготовление, транспортировку, инкассацию и хранение.

Наибольший темп прироста за январь-сентябрь 2026 года пришелся на банкноты номиналом 1000 гривен и монеты номиналом 10 гривен: их удельный вес вырос соответственно на 12,1% и 19,1% по сравнению с началом года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стало больше наличных в обращении и на одного украинца приходится 64 банкноты. По состоянию на 1 июля 2026 года сумма наличных составила 970,8 миллиарда гривен, что на 44,5 миллиарда гривен или на 4,8% больше по сравнению с 1 января 2026 года.