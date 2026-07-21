В Украине стало больше наличных в обращении: каких банкнот больше всего

На 1 июля 2026 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составляет 970,8 млрд грн. Это на 44,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем по состоянию на 1 января 2026 г. (926,3 млрд грн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины.

В регуляторе отмечают, что если I квартал года традиционно характеризовался изъятием наличных из оборота, то во II квартале спрос на наличность несколько оживился.

"Это стала тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью. В частности, год назад по итогам I полугодия 2025 года сумма наличных денег в обращении выросла сопоставимо (на 4,6%)", - отмечают в НБУ.

Каких банкнот и монет больше всего в обращении

По данным регулятора, в наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 960,7 млрд грн, а также 15,3 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,9 млрд грн.

На одного жителя Украины приходится 64 банкноты и 197 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 1 января 2026 года – 64 и 193 шт. соответственно).

Среди банкнот больше всего в обращении находится купюр номиналом 500 грн, меньше – номиналом 50 грн (25,8 % и 4,5% от общего количества в обращении соответственно).

Динамика объемов наличных денег в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за первое полугодие 2026 года приходился на банкноты номиналом 1 000 грн. Их удельный вес по количеству в обращении вырос на 1,8% по сравнению с началом этого года и составляет 20%.

По сумме доля банкнот номиналом в 1 000 грн по состоянию на 1 июля 2026 года превысила 55%. В мировой практике это свидетельствует о необходимости введения банкноты более высоким номиналом. НБУ объявил о расширении номинального ряда национальной валюты и с 4 сентября 2026 года в наличное обращение будет введена новая банкнота номиналом 2 000 грн.

Из монет больше всего в обращении монет номиналом 1 грн, меньше – номиналом 10 грн (4,8% и 2,5% от общего количества в обращении соответственно).

На разменные монеты номиналом 50 коп. сохраняется постоянный спрос, в частности, со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%.

Что известно о новой банкноте номиналом 2000 гривен

На лицевой стороне новой купюры будет изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На оборотной стороне – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился художник, который сейчас назван в его честь.

Новая банкнота включает более 20 защитных элементов.

В НБУ утверждают, что введение банкноты номиналом 2000 грн не увеличит количество денег в экономике и не повлияет на инфляцию. В регуляторе объясняют, что новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.

Почему на самом деле было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноте большего номинала, читайте в материале Delo.ua.