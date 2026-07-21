Франция готовится запретить соцсети для детей младше 15 лет

Парламент Франции 21 июля должен окончательно одобрить законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. Благодаря этому решению, страна станет первой в Европейском Союзе, которая введет подобный возрастной ценз для защиты несовершеннолетних в интернете.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные France 24.

Накануне депутаты верхней и нижней палат парламента пришли к компромиссу по итоговому тексту документа, открывшего путь к его голосованию, несмотря на замечания со стороны левых партий. Министр цифровых технологий Франции Анн Ле Энанф отметила, что это решение сделает страну первой в Европе, которая внедрит цифровой возрастной ценз.

Президент Эмманюэль Макрон назвал этот закон флагманской реформой своего последнего срока в должности и пообещал обеспечить его полноценное введение в действие уже до сентября.

Как будет работать запрет

Внедрение новых правил будет происходить в два основных этапа:

С 1 сентября 2026 года детям до 15 лет будет запрещено создавать новые аккаунты на платформах.

С января 2027 года ограничительные меры и блокировка распространятся и на уже существующие аккаунты.

В ходе обсуждения Сенат предлагал ввести двухуровневую систему, разделяющую платформы из "черного списка" и те, которыми можно пользоваться с согласия родителей. Однако в результате преимущество получило подход нижней палаты: он обязывает социальные сети отказывать в регистрации всем пользователям до 15 лет и блокировать их профили.

Отдельные исключения предусмотрены только для образовательных платформ и онлайн-энциклопедий. После принятия закона Франция присоединится к перечню из более чем 20 стран мира, которые уже приняли меры по регулированию доступа детей к соцсетям.

Напомним, Европейский Союз готовится ограничить доступ несовершеннолетних в социальные сети. Брюссель предложит ввести "дату старта" пользования платформами, которая будет предусматривать полный запрет для детей младше 13 лет без присмотра родителей и постепенное открытие функций для старших подростков.