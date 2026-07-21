Франція готується заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Парламент Франції 21 липня має остаточно схвалити законопроєкт, який забороняє доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років. Завдяки цьому рішенню країна стане першою в Європейському Союзі, яка запровадить подібний віковий ценз для захисту неповнолітніх в інтернеті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані France 24.

Напередодні депутати верхньої та нижньої палат парламенту дійшли компромісу щодо підсумкового тексту документа, що відкрило шлях до його голосування, попри зауваження з боку лівих партій. Міністерка цифрових технологій Франції Анн Ле Енанф зазначила, що це рішення зробить країну першою в Європі, яка впровадить цифровий віковий ценз.

Президент Емманюель Макрон назвав цей закон флагманською реформою свого останнього терміну на посаді та пообіцяв забезпечити його повноцінне введення в дію вже до вересня.

Як працюватиме заборона

Впровадження нових правил відбуватиметься у два основні етапи:

З 1 вересня 2026 року дітям віком до 15 років буде заборонено створювати нові акаунти на платформах.

З січня 2027 року обмежувальні заходи та блокування поширяться й на вже існуючі облікові записи.

Під час обговорення Сенат пропонував запровадити дворівневу систему, яка б розділяла платформи з "чорного списку" та ті, якими можна користуватися за згодою батьків. Однак у результаті перевагу отримав підхід нижньої палати: він зобов’язує соціальні мережі відмовляти в реєстрації усім користувачам до 15 років та блокувати їхні профілі.

Окремі винятки передбачені лише для освітніх платформ та онлайн-енциклопедій. Після ухвалення закону Франція приєднається до переліку з понад 20 країн світу, які вже вжили заходів щодо регулювання доступу дітей до соцмереж.

Нагадаємо, Європейський Союз готується обмежити доступ неповнолітніх до соціальних мереж. Брюссель запропонує запровадити "дату старту" користування платформами, яка передбачатиме повну заборону для дітей віком до 13 років без нагляду батьків та поступове відкриття функцій для старших підлітків.