Велика Британія повністю заборонить соцмережі для підлітків до 16 років

Уряд Великої Британії офіційно оголосив про намір заблокувати доступ до соціальних мереж для дітей та підлітків, молодших за 16 років. Ця ініціатива покликана зменшити час, який діти проводять за екранами, захистити їх від шкідливого контенту та "повернути їм нормальне дитинство".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву британського Міністерства з питань науки, інновацій та технологій.

Законопроєкт планують внести до парламенту до Різдва, а перші обмеження мають набути чинності навесні 2027 року. Рішення ухвалили після масштабного національного обговорення, яке зібрало понад 116 тисяч відгуків: 9 із 10 батьків підтримали таку вікову планку.

Прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що держава свідомо стає на бік родин, оскільки технологічні гіганти мали безліч шансів самостійно убезпечити дітей, але провалили це завдання.

Які платформи потраплять під удар та що ще заблокують

Для реалізації цього кроку Британія взяла за основу модель, яку раніше впровадила Австралія. Заборона пошириться на всі платформи, що використовують алгоритми стрічки новин та дозволяють користувачам взаємодіяти і публікувати власний контент.

Нові правила регулювання передбачають такі заходи:

Чорний список додатків: обмеження торкнуться Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X. Водночас месенджери, як-от WhatsApp чи Signal та музичні стрімінги під заборону не потраплять.

Жорсткіші заходи на ігрових сайтах: для підлітків до 16 років повністю заблокують функції прямих трансляцій та можливість спілкування з незнайомцями, зокрема й на геймерських платформах.

Комендантська година та ШІ: уряд вивчає можливість запровадження нічної "комендантської години" для додатків та примусових пауз у нескінченному скролінгу для всіх неповнолітніх. Також підліткам до 18 років повністю заборонять доступ до ШІ-чат-ботів, які імітують романтичні чи сексуальні стосунки.

Контроль за виконанням закону покладуть на британського медіарегулятора Ofcom, який розробить високоефективні системи перевірки віку користувачів. На практиці це означає, що для реєстрації на платформах підліткам доведеться документально підтверджувати своє громадянство та вік.

При цьому карати за порушення чи спроби обійти систему планують не дітей, а саме технологічні компанії, яким загрожуватимуть мільйонні штрафи.

Нагадаємо,у Канаді підготували закон про заборону соцмереж до 16 років та контроль ШІ. Канадський уряд представив у парламенті законопроєкт про цифрову безпеку, який закриває доступ до соцмереж для дітей, роблячи виняток лише для тих платформ, які зможуть офіційно довести відповідність суворим державним стандартам безпеки.