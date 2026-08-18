Бюджетні місця, гранти і нові правила: в Україні змінять фінансування вищої освіти

Верховна Рада ухвалила закон про нову модель фінансування вищої освіти. Документ передбачає збереження бюджетних місць, запровадження державних грантів для вступників та врахування потреб ринку праці під час формування державної підтримки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Які зміни передбачає закон

Новий підхід передбачає кілька джерел державної підтримки:

державне замовлення;

державні та регіональні бюджетні місця;

державні гранти на навчання.

"Освітній вибір вступника мають визначати його здібності, мотивація та якість освітньої програми. Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця й доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти", — зазначив заступник міністра Микола Трофименко.

Державне замовлення залишиться для підготовки фахівців у сфері безпеки та оборони. Для цивільних спеціальностей діятимуть бюджетні місця, кількість яких визначатимуть з урахуванням потреб економіки та ринку праці.

Також регіони зможуть створювати власні бюджетні місця, щоб готувати спеціалістів, необхідних для місцевого розвитку.

Як працюватимуть гранти

Закон закріплює державні гранти як окремий механізм підтримки студентів. Вступник проходить конкурсний відбір, вступає на навчання за кошти фізичних осіб, а держава частково або повністю компенсує вартість навчання.

Передбачені такі види грантів:

академічні для вступників із високими результатами оцінювання;

гранти для ветеранів та осіб із особливими заслугами;

соціальні гранти;

спеціальні гранти за мистецькі та спортивні досягнення;

гранти для підготовки офіцерів запасу.

Під час дворічного експерименту понад 25 тисяч студентів уже отримали державні гранти, середній розмір яких становив 23 600 грн.

Можливість повторно здобути освіту

Закон також розширює можливості для навчання протягом життя. Люди, які вже мають освіту за бюджетні кошти або державний грант, зможуть повторно здобувати той самий рівень освіти з державною підтримкою за визначених умов.

Це стосується, зокрема, людей із щонайменше 7 роками страхового стажу; тих, хто через стан здоров’я не може працювати за попередньою професією; учасників бойових дій; осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також постраждалих учасників Революції Гідності.

Коли запрацюють нові правила

Норми щодо академічних грантів набудуть чинності через місяць після опублікування закону. Інші зміни нової моделі фінансування почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Студенти, які вже навчаються, продовжать навчання на умовах, що діяли під час їхнього вступу.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростає кількість студентів, а великі компанії розширюють програми співпраці з молоддю.