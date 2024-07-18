Українські абітурієнти зможуть отримати гранти на навчання через "Дію": які умови

Уряд України запровадив державні гранти для абітурієнтів, які вступають на контракт. Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ, а кошти будуть о нараховані через застосунок “Дія”. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розмір гранту залежатиме від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ): абітурієнти, які набрали понад 150 балів з будь-яких двох предметів, отримуватимуть 15 тисяч гривень щорічно, а ті, хто набрав понад 170 балів, – 25 тисяч гривень.

Для зручності студентів кошти гранту нараховуватимуться через додаток "Дія". Важливо зазначити, що студенти, які вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.

Як оформити грант

у кабінеті вступника з'явиться повідомлення про можливість отримати грант;

вибрати навчальний заклад та програму, на яку хочете вступити;

після зарахування подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

отримати повідомлення про схвалення гранту;

залишити заяву про отримання гранту у "Дії";

гроші надходитимуть на спецрахунок (це відбуватиметься щорічно протягом усього навчання).

За словами Михайла Федорова, така система грантів дозволить студентам вільно обирати спеціальності, незалежно від фінансових можливостей їхніх сімей.

“Такий підхід вже давно працює в країнах з найкращим рівнем освіти, наприклад у США. Ми проаналізували досвід країн-лідерів та починаємо працювати за такою системою в Україні”, - підсумував Федоров.

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