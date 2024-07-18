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Українські абітурієнти зможуть отримати гранти на навчання через "Дію": які умови
Уряд України запровадив державні гранти для абітурієнтів, які вступають на контракт. Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ, а кошти будуть о нараховані через застосунок “Дія”. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Розмір гранту залежатиме від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ): абітурієнти, які набрали понад 150 балів з будь-яких двох предметів, отримуватимуть 15 тисяч гривень щорічно, а ті, хто набрав понад 170 балів, – 25 тисяч гривень.
Для зручності студентів кошти гранту нараховуватимуться через додаток "Дія". Важливо зазначити, що студенти, які вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.
Як оформити грант
- у кабінеті вступника з'явиться повідомлення про можливість отримати грант;
- вибрати навчальний заклад та програму, на яку хочете вступити;
- після зарахування подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
- отримати повідомлення про схвалення гранту;
- залишити заяву про отримання гранту у "Дії";
- гроші надходитимуть на спецрахунок (це відбуватиметься щорічно протягом усього навчання).
За словами Михайла Федорова, така система грантів дозволить студентам вільно обирати спеціальності, незалежно від фінансових можливостей їхніх сімей.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
“Такий підхід вже давно працює в країнах з найкращим рівнем освіти, наприклад у США. Ми проаналізували досвід країн-лідерів та починаємо працювати за такою системою в Україні”, - підсумував Федоров.
Фото: ua.depositphotos.com