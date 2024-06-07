Мінцифри запускає гранти на навчання для інженерів у KSE: хто може подати заявку

Міністерство цифрової трансформації України відкриває 20 грантових місць на магістерську програму "Мікро- та наноелектроніка" разом з Київською школою економіки (KSE) та Швейцарською вищою технічною школою Цюриха (ETH Zurich), щоб посилити інженерну галузь новими спеціалістами.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

"Розвиваємо галузь мікро- та наноелектроніки і формуємо технологічне майбутнє країни", - заявили у Мінцифри.

У Міністерстві зауважують, що попит на мікрочипи значно переважає обсяги виробництва, тож Україна має шанс стати однією з провідних держав-виробників. Перспективи їх використання необмежені — від смартфонів і побутової техніки до оборонних розробок.

"Тож навчання на новій магістерській програмі — це можливість здобути професію з великим попитом як в Україні, так і на міжнародному ринку праці, а також долучитися до технологічного розвитку країни", - пояснили у Мінцифри.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, в Україні з початку повномасштабного вторгнення зʼявилися сотні defense tech виробників, де інженери працюють із чипами.

"Якщо це ви і потребуєте експертизи, знань — подавайте заявку на програму, щоб робота стала ефективнішою. Зробить свій внесок у розвиток інновацій у країні", - додав він.

Деталі про програму

Згідно з повідомленням Мінцифри, на магістерську програму можуть податися наступні спеціалісти:

студенти-бакалаври або магістри технічних напрямів;

спеціалісти, які хочуть розширити знання та експертизу.

Старт навчання: 2 вересня 2024 року

Тривалість: 1 рік та 4 місяці

Формат: онлайн- та офлайн-навчання з прямим включенням викладачів з ETH Zürich.

Чому варто обрати цю програму?

20 грантових місць: Можливість навчатися безкоштовно;

Партнерство з провідними закладами: KSE та ETH Zurich;

Практична орієнтованість: Отримання знань та навичок, необхідних для реальної інженерної роботи;

Міжнародний досвід: Спілкування та навчання від провідних фахівців галузі.

Детальніше про програму та форма аплікації за посиланням.

Нагадаємо, кластер defense-tech розробок Brave1 розпочав прийом заявок на оновлені гранти. Розробники можуть отримати гранти в 500 тисяч, 1 млн та 2 млн гривень. Раніше сума коштів становила 5 000 доларів та 25 000 доларів.

Також повідомлялося, що компанія Google оголосила про запуск другого етапу свого Фонду підтримки для стартапів в Україні. Відібрані учасники отримають грошові гранти в розмірі 100 тисяч доларів, а також менторську допомогу від експертів Google та кредити Google Cloud до 350 тисяч доларів.

Додамо, що за результатами перших двох Pitch day в рамках Грантової програми Фонду розвитку інновацій за підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) на підтримку українських проєктів було виділено 500 тисяч доларів.

Фото: ua.depositphotos.com