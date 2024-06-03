Мінцифри запускає комунікаційну платформу Data+

Міністерство цифрової трансформації запускає комунікаційну платформу Data+, щоб створити системний діалог між розпорядниками й користувачами відкритих даних.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Ефективна комунікація та взаємодія стейкхолдерів сфери відкритих даних допоможе оперативно знаходити рішення для викликів галузі.

Data+ об'єднає для співпраці всіх зацікавлених сторін відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів та громадських активістів.

Учасники платформи матимуть можливість:

Долучатися до розробки політики відкритих даних,

Формувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства,

Сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом у сфері відкритих даних.

Перша зустріч учасників Data+ відбудеться в другій половині червня. Щоб приєднатися, необхідно заповнити форму.

Комунікаційна платформа Data+ відіграватиме ключову роль у розвитку екосистеми відкритих даних в Україні.

Серед її основних завдань:

Забезпечення системного діалогу між розпорядниками відкритих даних та їх користувачами для оперативного вирішення викликів галузі.

Сприяння вдосконаленню державної політики та законодавства у сфері відкритих даних шляхом залучення всіх зацікавлених сторін до формування відповідних ініціатив.

Проведення аналітичної роботи для виявлення проблемних питань та пошуку оптимальних рішень у царині відкритих даних.

Координація зусиль стейкхолдерів щодо адвокації та популяризації відкриття наборів даних органами державної влади.

Сприяння міжнародній співпраці та обміну досвідом між Україною та іншими країнами у впровадженні найкращих практик роботи з відкритими даними.

Для цього платформа Data+ передбачає регулярні зустрічі для обговорення актуальних питань у сфері відкритих даних, сприяння взаємодії між стейкхолдерами, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства, включно з євроінтеграційними зобов’язаннями, адвокацію відкриття даних та покращення їх якості.

Заповнити заявку для участі в першій зустрічі платформи та дізнатися більше про платформу можна за посиланням.

Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Омбудсмана України та завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK aid. Партнером проекту є Офіс ефективного регулювання BRDO.

Додамо, що найближчим часом в Україні запрацює дашборд з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти бізнесу.