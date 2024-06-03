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Мінцифри запускає комунікаційну платформу Data+
Міністерство цифрової трансформації запускає комунікаційну платформу Data+, щоб створити системний діалог між розпорядниками й користувачами відкритих даних.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Ефективна комунікація та взаємодія стейкхолдерів сфери відкритих даних допоможе оперативно знаходити рішення для викликів галузі.
Data+ об'єднає для співпраці всіх зацікавлених сторін відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів та громадських активістів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Учасники платформи матимуть можливість:
- Долучатися до розробки політики відкритих даних,
- Формувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства,
- Сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом у сфері відкритих даних.
Перша зустріч учасників Data+ відбудеться в другій половині червня. Щоб приєднатися, необхідно заповнити форму.
Комунікаційна платформа Data+ відіграватиме ключову роль у розвитку екосистеми відкритих даних в Україні.
Серед її основних завдань:
- Забезпечення системного діалогу між розпорядниками відкритих даних та їх користувачами для оперативного вирішення викликів галузі.
- Сприяння вдосконаленню державної політики та законодавства у сфері відкритих даних шляхом залучення всіх зацікавлених сторін до формування відповідних ініціатив.
- Проведення аналітичної роботи для виявлення проблемних питань та пошуку оптимальних рішень у царині відкритих даних.
- Координація зусиль стейкхолдерів щодо адвокації та популяризації відкриття наборів даних органами державної влади.
- Сприяння міжнародній співпраці та обміну досвідом між Україною та іншими країнами у впровадженні найкращих практик роботи з відкритими даними.
Для цього платформа Data+ передбачає регулярні зустрічі для обговорення актуальних питань у сфері відкритих даних, сприяння взаємодії між стейкхолдерами, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства, включно з євроінтеграційними зобов’язаннями, адвокацію відкриття даних та покращення їх якості.
Заповнити заявку для участі в першій зустрічі платформи та дізнатися більше про платформу можна за посиланням.
Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Омбудсмана України та завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK aid. Партнером проекту є Офіс ефективного регулювання BRDO.
Додамо, що найближчим часом в Україні запрацює дашборд з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти бізнесу.