13 українських стартапів отримали $500 000 грантів в рамках оновленої програми

За результатами перших двох Pitch day в рамках Грантової програми Фонду розвитку інновацій за підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) на підтримку українських проєктів було виділено 500 тисяч доларів.

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Про це повідомила пресслужба Українського фонду стартапів.

Зазначається, що 26 лютого 2024 року Український фонд стартапів разом з WNISEF оголосили про перезапуск флагманської програми Фонду. Ініціатива спрямована на активний розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських проєктів. У рамках програми планується виділити загальну суму 2.5 мільйони доларів на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed.

Інфографіка: Український фонд стартапів

Хто став переможцем першого Pitch day

17 травня 2024 року відбувся перший Pitch day для проєктів на стадії seed в рамках грантової програми. Поборотися за гранти довелося 15 проєктами, які за результатами експертного оцінювання отримали найвищі бали.

Переможцями стали 7 проєктів:

Інфографіка: Мінцифри

1. Nanit Robot (Дрон Майстер) – це освітнє рішення, що складається з відеоматеріалів для самостійного навчання та електронного набору, призначеного для найбільш ефективного навчання основам електроніки, автоматизації та програмування на мікроконтролері Nanit, який увібрав найкращі якості ARDUINO та ESP.

2. Input Soft – надає веб-рішення для управління технологічними процесами в аеропортах, авіакомпаніях та компаніях з наземного обслуговування, рішення допомагають оптимізувати ресурси, знизити витрати, а також збирати та аналізувати дані про операції з наземного обслуговування.

3. Knopka – це сучасна система, що цифровізує операційні процеси в лікарнях. Завдяки цій системі прийомні відділення мають можливість оперативно викликати лікарів для надання невідкладної допомоги пацієнтам, контролювати час надання такої допомоги, дотримуючись світових стандартів надання такої допомоги, що складає 5 хвилин.

4. Uspacy – це онлайн-сервіс, єдиний цифровий робочий простір для організації щоденних процесів компаній малого та середнього бізнесу. Це комунікація, спільна робота та продажі (CRM). Все в одному.

5. The Great Catalog – це маркетплейс, який об’єднує всі 3D та BIM-моделі для архітекторів і дизайнерів в одному місці. На сайті архітектор-дизайнер може знайти 3D модель і використати її в проекті. Він може вставити 3D-модель як у візуалізацію, так і в креслення, отримати специфікацію об’єктів, що закуповуються, і знати, де купити саме той продукт, який був у проекті. Системи пошуку та рекомендацій ШІ роблять роботу дизайнерів ефективнішою.

6. Melt Water Club – найсучасніша у світі технологія та пристрої очищення води для дому та бізнесу, реалізована за допомогою екологічної та ефективної криотехнологіі.

7. Formsniper – це SaaS, який автоматизує заповнення реєстраційних / податкових форм та інших документів.

За словами інвестиційного аналітика в Horizon Capital Андрія Бродецького, переможці першого pitch дня - дуже різні команди. Багато B2B SaaS, роботи, clean tech. Серед учасників жюрі були жваві обговорення, деякі команди набрали дуже близьку кількість балів.

"Врешті сім команд отримають по $50K - це доволі немаленьке вливання в екосистему, враховуючи що значна частина цього капіталу буде витрачена тут же, в Україні. Будемо сподіватись, що всі переможці витиснуть з цього чеку максимум, зможуть досягнути запланованих майлстоунів, і наступного разу ми почуємо про них уже в анонсах про нові раунди", - йдеться в його повідомленні.

Хто став переможцем другого Pitch day

24 травня відбувся другий Pitch day, але вже для проєктів на стадії pre seed. Правила не змінилися – 15 команд з найвищими рейтингами боролися за грант у розмірі 25 000 доларів. На цей раз перемогу здобули 6 команд:

Інфографіка: Мінцифри

1. Humancreed – це технологічний соціальний ліфт, платформа підтримки обдарованих дітей з вразливих груп через цільові стипендії, які забезпечують їм доступ до якісної освіти та розвитку талантів. Будують спільноту спонсорів, інфлюенсерів та партнерів у єдиній місії — створенні можливостей для кожної дитини реалізувати свій потенціал, стимулюючи соціальні зміни та відновлення демографічного розвитку в України та світі.

2. Genery – Екосистема пошуку та генерації референсів для креаторів та професіоналів кіноіндустрії.

3. Interview.top – WEB-платформа для проведення технічних співбесід в IT на вимогу. Проєкт допомагає компаніям найняти найкращих кандидатів швидше і з меншими витратами, а кандидатам - провести аудит їх технічних знань та навичок.

4. CheckEye – скринінгова платформа на основі штучного інтелекту, що робить революцію у виявленні хронічних захворювань та попередженні ускладнень.

5. Лабораторія функціонального текстилю – хімічна лабораторія для роботи з полімерами метою якої є створення в Україні вогнетривкого волокна (полотна та одягу) для захисту людей які виконують найнебезпечнішу роботу в світі.

6. Playmanity – це ігрова платформа, яка дозволяє гравцям безкоштовно грати в платні ігри шляхом перегляду реклами. Головна мета — боротьба з піратством у галузі геймінгу, яке шкодить як індустрії, так і розробникам. За допомогою платформи, гравці отримують доступ до широкого асортименту ігор безкоштовно, просто переглядаючи рекламу.

Дізнатися більше про програму та зареєструватися можна за посиланням.

Нагадаємо, днями у Таллінні пройшла технологічна конференція Latitude59, що зібрала понад 3500 учасників, серед яких було більше 900 стартапів із 63 країн світу. Українську ІТ-екосистему представляла делегація з 7 інноваційних проєктів.

Додамо, що компанія Google оголосила про запуск другого етапу свого Фонду підтримки для стартапів в Україні. Відібрані учасники отримають грошові гранти в розмірі 100 тисяч доларів, а також менторську допомогу від експертів Google та кредити Google Cloud до 350 тисяч доларів.

Також варто додати, що під час саміту Diia in Zurich віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підписали меморандум про відкриття Global Government Technology Centre Kyiv. Новий центр стане єдиною платформою співпраці між державним і приватним секторами, що сприятиме розвитку цифрових технологій та інновацій.