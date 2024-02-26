Українським технологічним компаніям роздадуть $2,5 млн грантів: які умови

Український фонд стартапів (УФС) і Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) оголосили про початок Грантової програми підтримки українських технологічних компаній.

Про це повідомили в УФС.

Зазначається, що ініціатива спрямована на активний розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських проєктів. У рамках програми планується виділити загальну суму $2,5 млн на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed.

Впродовж останніх років Україна закріпилася на міжнародній арені як країна з колосальним інноваційним потенціалом. Навіть в умовах війни Україна посіла 55 місце в рейтингу Глобального інноваційного індексу в 2023 році, що на 3 позиції вище минулорічного результату.

"У період стрімкого технологічного прогресу компанії, які працюють у сферах AR/VR, blockchain, медицині, енергетиці, фінтех, штучного інтелекту, електронного уряду, legaltech та біотехнологій, відіграють важливу роль в стимулюванні економічного зростання та посилення міжнародного іміджу України. Саме тому під час роботи над новою грантовою програмою з WNISEF, ми вирішили спрямувати підтримку на обширний спектр індустрій. Ініціатива була розроблена з особливим акцентом на компанії на ранніх стадіях розвитку", - заявив директор УФС Павло Карташов.

В фонді переконані, що маючи досвід реалізації подібної програми, запущеної в 2019 році, стратегічні інвестиції в проєкти на початкових етапах не лише підштовхнуть українців до створення нових інноваційних продуктів і послуг, але й забезпечать готові технологічні компанії можливістю ефективно конкурувати на міжнародних ринках.

В повідомленні УФС йдеться, що установа візьме на себе відповідальність за керування та впровадження ініціативи, в той час, як Western NIS Enterprise Fund виступатиме фінансовим партнером, забезпечуючи необхідними ресурсами для успішної реалізації проєкту.

Програма надасть можливість отримати грант до $25 тис. для проєктів на стадії Pre-seed та до $50 тис. — на стадії Seed. Свого часу схожою можливістю скористалися такі стартапи як Esper Bionics, Upswot, Finmap, Zeely, Mate Academy, Harmix, а сьогодні ці компанії відомі у всьому світі.

Орієнтовно планується профінансувати 74 команди, з яких:

на стадії pre-seed з загальною сумою до $25 тис. – 48;

на стадії seed з загальною сумою до $50 тис. – 26.

Термін реалізації програми: до 31 грудня 2025 року.

Умови участі у Грантовій програмі

В УФС розповіли, що до участі в грантовій програмі допускаються заявники, що сумарно відповідають наступним критеріям:

Зареєстровані у встановленому законом порядку суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку та/або досягнення соціального ефекту.

Відсутність інвестицій, грантових коштів або державної допомоги, що перевищують $500 тис. в еквіваленті за весь період діяльності.

Сукупний дохід не перевищує $500 тис. в еквіваленті станом на дату подачі заявки за останній рік діяльності.

Заявник фактично не перебуває і не здійснює діяльність на тимчасово окупованих РФ територіях України, а також не входить в санкційний список та не є об’єктом спеціальних обмежень (санкцій) відповідно до законів України.

До участі не допускаються:

Проєкти, які були профінансовані в рамках Грантових програм BRAVE1 та ініціативи Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради.

Заявники, які виготовляють/створюють обладнання, матеріали, продукцію, товари та/або інші вироби військового призначення.

Повний перелік вимог та процедура подачі заявок доступні за посиланням.

Подача заявок здійснюється на постійній основі.

Нагадаємо, нещодавно технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі $10 млн для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.

Крім того, €20 млн для підтримки технологічної екосистеми в Україні буде спрямовано в рамках ініціативи Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради.

А у грудні 2023 року Фонд розвитку інновацій уперше обрав 15 найкращих українських стартапів.

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