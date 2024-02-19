Google виділяє ще $10 млн для підтримки українських стартапів

Технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі $10 млн для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.

Про це йдеться в пресрелізі Google.

Зазначається, що з початку руйнівної війни в Україні Google виділив понад 45 мільйонів доларів готівкою та 7 мільйонів доларів у негрошовій формі для підтримки гуманітарних зусиль на користь людей в Україні та тих, хто рятується від війни.

"Ми також прагнемо використовувати наші продукти для допомоги людям, постраждалим від війни, наприклад, захисту від кібератак та боротьби з дезінформацією. У березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), який надав 58 одержувачам фінансову підтримку у розмірі 5 мільйонів доларів США у вигляді грантів без залучення капіталу", - підкреслили в Google.

Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали 15,8 млн доларів США подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць, незважаючи на війну та труднощі, з якими вони зіткнулися.

Багато хто з них, наприклад Skyworker.ai таMindly, використовують штучний інтелект для створення економічних можливостей; а декілька отримали визнання з боку всесвітніх експертів, наприклад, Zeely, засновники якої потрапили до списку Forbes Europe 30 Under 30.

"Google оголошує про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні на суму 10 мільйонів доларів США для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року. Як і на першому етапі, відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року і отримають до 200 000 доларів США у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та 300 000 доларів США у вигляді кредитів Google Cloud", - повідомили в компанії.

Там додали, що ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни.

Як зауважили в Google, подача заявок розпочнеться пізніше цього року.

Нагадаємо, Google продовжує сприяти цифровій трансформації України шляхом реалізації різноманітних ініціатив. Однією з ключових є ініціатива, що передбачає надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють звичайні паролі фізичною перевіркою, що значно підвищує безпеку облікових записів.

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