Google выделяет еще $10 млн для поддержки украинских стартапов

Технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в $10 млн для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.

Об этом говорится в пресс-релизе Google.

С начала разрушительной войны в Украине Google выделил более 45 миллионов долларов наличными и 7 миллионов долларов в неденежной форме для поддержки гуманитарных усилий в пользу людей в Украине и тех, кто спасается от войны.

"Мы также стремимся использовать наши продукты для помощи людям, пострадавшим от войны, например, защиты от кибератак и борьбы с дезинформацией. В марте 2022 года Google создал Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund), который предоставил 58 получателям финансовую поддержку в размере 5 миллионов долларов США в виде грантов без привлечения капитала", – подчеркнули в Google.

Стартапы, при поддержке Ukraine Support Fund, получили 15,8 млн. долларов США дальнейшего финансирования, обеспечили рост дохода на 100% и значительно увеличили количество рабочих мест, несмотря на войну и трудности, с которыми они столкнулись.

Многие из них, например Skyworker.ai и Mindly, используют искусственный интеллект для создания экономических возможностей; а несколько получили признание со стороны всемирных экспертов, например Zeely, основатели которой попали в список Forbes Europe 30 Under 30.

"Google объявляет о запуске второго этапа финансирования Фонда поддержки Google для стартапов в Украине на сумму 10 миллионов долларов США для выделения грантов без привлечения капитала в течение 2024 года. Как и на первом этапе, отобранные украинские стартапы будут объявлены постепенно в течение года и получат до 200 тысяч долларов США в бездолевом финансировании, а также менторскую поддержку Google, поддержку продуктов и 300 000 долларов США в виде кредитов Google Cloud», – сообщили в компании.

Там добавили, что эта практическая помощь направлена на то, чтобы украинские предприниматели могли поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свое сообщество и создавать основу для экономического восстановления после войны.

Как отметили в Google, подача заявок начнется позже в этом году.

Напомним, Google продолжает способствовать цифровой трансформации Украины путем реализации различных инициатив. Одной из ключевых является инициатива, предусматривающая предоставление 5000 ключей безопасности государственным служащим. Эти устройства заменяют обычные пароли физической проверкой, что значительно повышает безопасность аккаунтов.

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