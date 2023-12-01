Швейцарская компания с украинскими корнями представила ШИ-технологию в офисе Google

Швейцарская мультипродуктовая ИТ-компания с украинскими корнями Vidby представила свою технологию на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Vidby.AI в офисе Google. Во время презентации стартап провел видеозвонки в Google Meet в реальном времени, с переводами на украинский, английский, бразильский, португальский и филиппинский языки. Об этом сообщил в соцсети "Фейсбук" соучредитель стартапа, украинец Денис Красников.

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"Презентовали нашу технологию Vidby.AI и состоялось историческое событие. Впервые официально сделаны видеозвонки с переводами в Google Meet в реальном времени. Среди языков, между которыми происходили переводы, были английский, бразильский португальский, филиппинский и украинский. Вторым пунктом была презентация онлайн разговоров с Bard AI с переводом на разные языки. Справка: Bard является аналогом ChatGPT, разработанный компанией Google", - написал Красников в ФБ.

Ранее стало известно, что стартап запустил услуги Vidby Call Translator, позволяющие бизнес-командам и отдельным пользователям общаться с участниками на иностранных языках через Google Meet, передаёт издание ITWire. Услуги переводчика позволяют переводить видеовызовы в режиме реального времени и могут переводить более 150 языков.

С помощью Vidby Call Translator несколько участников могут общаться онлайн без речевых сбоев. Они могут загрузить текстовый файл транскрипции встречи на целевой язык. Организации могут выбрать лучший план подписки, чтобы начать использовать перевод встреч в Google Meet (вскоре появятся Zoom и Microsoft Teams).

Как использовать Vidby Call Translator

Чтобы воспользоваться решением, пользователи должны авторизоваться и выбрать родной язык в настройках профиля. Далее они вставят ссылку на встречу Google Meet, а затем подключат к вызову бота-переводчика звонков vidby. Бот установит языки для каждого участника и укажет целевые языки для перевода. Когда бот скажет: "Я готов", пользователи могут начать разговор: по одному человеку говорят, микрофоны других участников отключены.

Основные функции продукта включают следующее: