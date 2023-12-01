- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Швейцарська компанія з українськими коренями представила ШІ-технологію в офісі Google
Швейцарська мультипродуктова ІТ-компанія з українськими коренями Vidby представила власну технологію на базі штучного інтелекту (ШІ) під назвою Vidby.AI в офісі Google. Під час презентації стартап провів відеодзвінки в Google Meet в реальному часі, з перекладами українською, англійською, бразильською, португальською та філіппінською мовами. Про це повідомив у соцмережі "Фейсбук" співзасновник стартапу, українець Денис Красніков.
"Презентували нашу технологію Vidby.AI й відбулась історична подія. Вперше офіційно зроблено відеодзвінки з перекладами в Google Meet в реальному часі. Серед мов, між якими відбувались переклади, були англійська, бразильська португальська, філіппінська і українська. Другим пунктом була презентація онлайн розмов з Bard AI з перекладом на різні мови. Довідково: Bard є аналогом ChatGPT, розроблений компанією Google", - написав Красніков в ФБ.
Раніше стало відомо, що стартап запустив послуги Vidby Call Translator, які дозволяють бізнес-командам і окремим користувачам спілкуватися з учасниками іноземними мовами через Google Meet, передає видання ITWire. Послуги перекладача дозволяють перекладати відеодзвінки в режимі реального часу та можуть перекладати понад 150 мовами.
За допомогою Vidby Call Translator кілька учасників можуть спілкуватися онлайн без мовних збоїв. Вони можуть завантажити текстовий файл транскрипції зустрічі цільовою мовою. Організації можуть вибрати найкращий план підписки, щоб почати використовувати переклад зустрічей у Google Meet (незабаром з’являться Zoom і Microsoft Teams).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Як використовувати Vidby Call Translator
Щоб скористатися рішенням, користувачі повинні авторизуватися та вибрати рідну мову в налаштуваннях профілю. Далі вони вставлять посилання на зустріч Google Meet, а потім підключать до виклику бота-перекладача дзвінків vidby. Бот встановить мови для кожного учасника дзвінка та вкаже цільові мови для перекладу. Коли бот скаже: "Я готовий", користувачі можуть розпочати розмову: по одній людині говорять, мікрофони інших учасників вимкнено.
Основні функції продукту включають наступне:
- Бот-перекладач дзвінків Vidby, який автоматично приєднується до дзвінка за запрошенням.
- Список запланованих дзвінків, автоматично отриманий із календаря користувача.
- Список їхніх екранних імен із Google Meet (Zoom і Teams незабаром).
- Розпізнавання мовлення та голосу та переклад у реальному часі.
- Сповіщення, коли бот може розпочати переклад і коли переклад буде готовий.
- Текстовий файл транскрипції дзвінка.
- Переклад на основну мову користувача, збережений у вікні користувача профіль.
- Пошук дзвінків за назвою серед майбутніх і минулих дзвінків.