Український ШІ-стартап AiSDR залучив $3 млн інвестицій від Y Combinator, Flyer One Ventures, SID Venture

Стартап AiSDR братів Юрія та Олега Заремб отримав $3 млн інвестицій від інкубатора Кремнієвої долини Y Combinator, українських фондів Flyer One Ventures, SID Venture та інших фондів.

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Про це повідомляє Forbes.

Стартап AiSDR займається розробкою інструменту на основі штучного інтелекту, що створює персоналізовані електронні рекламні кампанії та організовує зустрічі з потенційними клієнтами.

Наразі стартап залучив $3 млн від американських Y Combinator, Rebel Fund, Pioneer Fund, Bluepointe Ventures, українських SID Venture Partners, Flyer One Ventures, британського SCM Advisors, керуючого партнера DST Global Рахула Мехти, COO Rippling Метта МакІнніса, інвестора Figma та Notion Терренса Рохана, а також керуючого партнера 408 Ventures Ніка Білогорського.

AiSDR планує розширити свою команду, яка поки що складається з п'яти осіб, включаючи співзасновників, а також досягти $2 млн ARR протягом наступних 12 місяців.

У стартапу на даний момент 45 клієнтів, більшість із яких це B2B-бізнеси зі США.

Засновники стартапу стверджують, що обслуговування допомагає бізнесам заощадити до 90% витрат.

"Ми розробили інструмент, який може взаємодіяти з потенційними клієнтами до моменту відеодзвінка, стягуючи лише 10% від звичайної вартості такого фахівця", – зауважують брати Заремба.

За допомогою продукту AiSDR клієнти писали таким компаніям як Goldman Sachs, Bank of America, Nike, PepsiCo, Volkswagen-Audi Group тощо, та отримували відповіді.

ДОВІДКА:

AiSDR заснований у серпні 2023-го українцями Юрієм та Олегом Зарембами у США. У 2017 вони році заснували стартап AXDRAFT, який надає послуги з автоматизації юридичних документів. У квітні 2019 року AXDRAFT закрив раунд фінансування на суму $1,1 млн. У межах раунду проєкт оцінили у $10 млн.

У грудні 2020 року AXDRAFT продали міжнародній legaltech-компанії Onit. Після продажу Юрій Заремба залишався у стартапі на посаді генерального менеджера. Проте згодом брати вирішили залишити стартап, щоб почати новий проєкт.