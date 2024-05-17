Протягом доби росіяни атакували 102 населені пункти: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 102 населені пункти та 79 об'єктів інфраструктури.

Вночі під обстрілами був Харків

Вночі у Харкові окупанти влучили БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Ще один удар був по Немишлянському районі з С-300. Без руйнувань та постраждалих. Ще в одному районі міста пошкоджено 3 будинки.

У Куп’янському районі в селі Курилівка внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан. У селі Елітне Харківський район у полі здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет трактор, внаслідок чого техніка була частково пошкоджена.

У Вовчанську внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА. Внаслідок артобстрілу поранено 52-річного чоловіка

У с. Синельникове внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік. У селі Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік.

По Запорізькій області росіяни вдарили 438 разів

Впродовж доби окупанти 438 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. 197 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, повідомили в ОВА.

16 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 225 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині загинуло двоє людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.

"Під ударом російських військ опинився Центральний район Херсона. Ворог атакував житлову забудову вночі та зранку. Внаслідок “прильотів” в оселях містян потрощені покрівлі, стіни, вибиті шибки", - написав він.

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Нікополю

Вночі агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Люди вціліли, повідомляють в ОВА.

За уточненою інформацію, через вечірні атаки безпілотниками в місті понівечені п'ятиповерхівка й авто.

На Полтавщині збили БпЛА

Учора над Полтавщиною наші Сили оборони знищили три ворожі БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано, повідомили в ОВА.

На Сумщині було 36 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська (ворог скинув 6 мін), Білопільська (4 вибухи), Краснопільська (7 вибухів), Великописарівська (5 вибухів), Есманьська (8 вибухів) та Зноб-Новгородська (6 вибухів) громади, повідомляють в ОВА.