За сутки россияне атаковали 102 населенных пункта: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 102 населенных пункта и 79 объектов инфраструктуры.

Ночью под обстрелами был Харьков

Ночью в Харькове оккупанты попали БПЛА по открытой территории. Повреждены частично остекления окон жилого 5-этажного дома. Также повреждено здание администрации района города, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Еще один удар был по Немышлянскому району с С-300. Без разрушений и пострадавших. Еще в одном районе города повреждены 3 дома.

В Купянском районе в селе Куриловка в результате обстрела повреждена крыша частного дома и забор. В селе Элитное Харьковский район в поле совершил наезд на взрывоопасный предмет трактор, в результате чего техника была частично повреждена.

В Волчанске в результате обстрела по промежуточному пункту эвакуации пострадали 4 работника медучреждения, гражданский мужчина и начальник МВА. В результате артобстрела ранен 52-летний мужчина

В с. Синельниково в результате обстрела из РСЗО повреждены частные дома. Ранены: 2 мужчин 35 и 33 лет. Погиб 35-летний мужчина. В селе Красное Харьковский район. В результате сброса боеприпаса с дрона погиб 86-летний мужчина.

По Запорожской области россияне ударили 438 раз

В течение суток оккупанты 438 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населённых пунктов. 197 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, сообщили в ОВА.

16 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 225 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки. Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области погибли два человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Инженерное, Берислав, Качкаровка, Золотая Балка, Новоберислав, Высокое, Михайловка, Нововоронцовка, Львов, Казацкое, Веселое и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 4 многоэтажки и 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение и магазин. Избиты хозяйственная постройка и 4 частных автомобиля. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

"Под ударом российских войск оказался Центральный район Херсона. Враг атаковал жилую застройку ночью и утром. В результате "прилетов" в жилищах горожан разбиты кровли, стены, выбиты стекла", - написал он.

Россияне ударили дроном-камикадзе по Никополю

Ночью агрессор ударил дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден многоквартирный дом. Люди уцелели, сообщают в ОВА.

По уточненной информации, из-за вечерних атак беспилотниками в городе изуродованы пятиэтажка и авто.

В Полтавской области сбили БпЛА

Вчера над Полтавщиной наши Силы обороны уничтожили три вражеских БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано, сообщили в ОВА.

В Сумской области было 36 взрывов

Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская (враг сбросил 6 мин), Белопольская (4 взрыва), Краснопольская (7 взрывов), Великописаревская (5 взрывов), Эсманьская (8 взрывов) и Знобь-Новгородская (6 взрывов) общины, сообщают в ОВА.