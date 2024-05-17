Які зміни передбачені у правилах перетину кордону для військовозобов'язаних з 18 травня: пояснення Держприкордонслужби

У суботу, 18 травня, набувають чинності зміни до законів України "Про правовий режим воєнного стану" і "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".Тому на пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа в чоловіків від 18 до 60 років.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема чоловік від 18 до 60 років повинен мати відповідний документ та показувати його на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через держкордон.

ДПСУ також оприлюднила перелік громадян, які мають право виїхати за кордон, але зобов’язані надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації чи виключення з військового обліку за станом здоров’я:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, згідно з висновком ВЛК;

на їхньому утриманні перебувають три й більше дитини віком до 18 років;

вони мають дитину чи дітей до 18 років та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із її видів;

інші категорії людей, визначені ст. 23.

Громадяни, які не підлягатимуть обов’язковій перевірці військово-облікових документів:

люди з інвалідністю;

громадяни, які супроводжують осіб чи дітей з інвалідністю;

водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, міжнародні вантажі та пасажирів;

робітники підприємств залізничного транспорту та яких відносять до морської, авіаційної галузі та інших;

громадяни, визначені за окремими посадами державної служби.

Водночас у ДПСУ рекомендують попередньо уточнити дані у ТЦК і СП при плануванні виїзду за кордон, а також внести інформацію про відстрочку у військово-обліковий документ.

Зауважимо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

В Україні можуть зупинитися міжнародні автоперевезення

Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін розповів, що ринку міжнародних автоперевезень в Україні загрожує зупинка, оскільки бронь від мобілізації мають менше 5% водіїв міжнародних рейсів, а решта відмовляється їхати.

Він вважає, що така ситуація вже незабаром може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом, якщо не буде створена прозора та зрозуміла системи бронювання.

Крім того, в АсМАП прогнозують ускладнення ситуації з 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

"Наразі до нас надходить інформація, що нібито прикордонники на пунктах пропуску вже попереджають водіїв, що з 18 травня без відмітки в облікових документах вони не будуть їх випускати за кордон. На сьогодні таких вказівок немає, але ми всі розуміємо, що з 18 травня у прикордонників з'явиться право вимагати ці документи у будь-якої людини", - наголосив керівник АсМАП.