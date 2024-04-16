Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію

Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.

Статус документу свідчить, що його "повернуто з підписом від президента України".

Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.

Нагадаємо, законопроєкт №10449 про мобілізацію було прийнято в цілому 11 квітня.

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.

Чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно протягом 60 днів з дня набуття чинності закону оновити свої облікові дані (адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо є, та інші дані). Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника. Повістку через електронний кабінет отримати не можливо.

Особи, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструються в електронному кабінеті.

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та пред'являти його на вимогу поліції, працівників ТЦК чи прикордонників. Ті, хто перевіряє документи, можуть вести фото– та відеофіксацію цього процесу.

Особа, яка отримала повістку, повинна з'явитися у визначений строк, який вказано у повістці, до конкретного територіального центру комплектування. Відсутність особи може бути виправдана серйозними причинами, як-от стихійне лихо, хвороба або смерть близького родича. Якщо особа не з'явилася у військкомат вчасно, тоді упродовж трьох днів необхідно надати пояснення ТЦК щодо причин своєї відсутності.

Особи, які отримали 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

Особи з інвалідністю та ті, хто був у полоні, мають право на звільнення з військової служби , якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для мобілізації без отримання повістки, отримають відстрочку на строк два місяці для підготовки та вирішення особистих справ.