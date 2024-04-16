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Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою.
Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.
Статус документу свідчить, що його "повернуто з підписом від президента України".
Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, законопроєкт №10449 про мобілізацію було прийнято в цілому 11 квітня.
Основні положення нового закону про мобілізацію
- Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.
- Чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно протягом 60 днів з дня набуття чинності закону оновити свої облікові дані (адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо є, та інші дані). Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника. Повістку через електронний кабінет отримати не можливо.
- Особи, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструються в електронному кабінеті.
- Під час дії воєнного стану військовозобов'язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та пред'являти його на вимогу поліції, працівників ТЦК чи прикордонників. Ті, хто перевіряє документи, можуть вести фото– та відеофіксацію цього процесу.
- Особа, яка отримала повістку, повинна з'явитися у визначений строк, який вказано у повістці, до конкретного територіального центру комплектування. Відсутність особи може бути виправдана серйозними причинами, як-от стихійне лихо, хвороба або смерть близького родича. Якщо особа не з'явилася у військкомат вчасно, тоді упродовж трьох днів необхідно надати пояснення ТЦК щодо причин своєї відсутності.
- Особи, які отримали 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.
- Особи з інвалідністю та ті, хто був у полоні, мають право на звільнення з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
- Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для мобілізації без отримання повістки, отримають відстрочку на строк два місяці для підготовки та вирішення особистих справ.
- Засуджених до умовного терміну можуть призвати на військову службу, за винятком тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки України. Такі особи будуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин.
Українці за кордоном
- Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.
- Без військово-облікових документів українцям можуть обмежити консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років.
- Українцям, які постійно проживають за кордоном, також треба стати на військовий облік в Україні. Цю процедуру визначає Кабінет міністрів.
Мобілізація жінок
- Жінки не підлягають обов'язковій мобілізації. Наразі вони можуть стати на військовий облік за бажанням.
- Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту та придатні до служби за станом здоров'я і віком, повинні стати на військовий облік.
Обмеження
З урядового проєкту закону народні депутати прибрали обмеження на виїзд військовозобов'язаних за кордон. Крім того, виключена норма про можливість арешту банківських рахунків та інших цінностей у випадку ухилення від мобілізації.
Водночас, залишилося обмеження на керування автомобілем, крім випадків коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного джерела доходу (наприклад, чоловік працює водієм таксі або водієм іншого транспортного засобу) або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю 1, 2 групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю. В іншому випадку працівники ТЦК можуть звертатися до суду, який прийме остаточне рішення щодо особи, яка в строк не оновила дані. Така справа буде розглядатися у суді протягом 30 днів.
Є норма про обмеження на консульські послуги для військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном і не оновили свої облікові дані. Таким чином, військовозобов'язані зможуть оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт у консульських установах за кордоном лише за наявності військового квитка.
Інші покарання за ухилення від мобілізації та порушення законодавства про військову службу прописані в Адміністративному та Кримінальному кодексах. Народніі депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №10379 з посиленням цих покарань.
Нагадаємо, що Рада не підтримала поправку про демобілізацію військових через 36 місяців безперервної служби. Із законопроєкту про мобілізацію виключили питання щодо демобілізації навіть після 3 років служби, а також питання ротації військовослужбовців.
Також додамо, що Рада підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні 7 лютого. До другого читання комітет підготував таблицю із понад 4 300 правок.