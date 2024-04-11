Bihus.Info з’ясував, хто, окрім циркачів, потрапив під бронь від мобілізації (ВІДЕО)

Після галасу в суспільстві щодо бронювання працівників цирку та телемарафону, журналісти з’ясували, що під бронь від мобілізації підпадають представники багатьох підприємств і бізнесів, а до їхньої "критичності" в період війни виникає багато запитань.

Про це розповів засновник Bihus.Info Денис Бігус.

Він нагадав, що ще у січні 2023 року Кабмін оголосив 7 критеріїв, і достатньо підпадати під 3 з них, щоб отримати можливість бронювати співробітників від мобілізації.

Серед цих критеріїв, крім стратегічного значення для економіки і безпеки держави, є резидентство в "Дія.Сіті" і навіть відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ.

За словами Бігуса, для того, щоб підприємству забронювати від мобілізації своїх працівників, йому достатньо підпадати лише під 3 із 7 критеріїв, але головним чинником стає рішення місцевих адміністрацій, що підприємство є "критично важливим" для територіальної громади.

У своєму відео журналіст стверджує, що бізнеси звертаються, наприклад, до ОВА щодо броні на співробітників. А списки передають до Мінекономіки. І оскільки кількість запитів перевищує можливості органів опрацьовувати їх, списки просто закривають "штампами".

Зокрема, можливість бронювання співробітників отримали "Нова пошта", пивзавод "Оболонь", "Епіцентр", "Укренерго", "ПриватБанк", Vodafone, 5 канал, "Сільпо", Credit Agricole, "Нова пошта", 1+1, "Приправка", "Єва" (мережа магазинів косметики), "МирTV", "Єгерзунд" (відомий рибний магазин та ресторан), "Кінокот" та хор імені Верьовки.

Журналіст зауважує, що згідно нині наявних критеріїв, просто будь-який бізнес, установа, організація, практично хто завгодно, має можливість забронювати половину військовозобов’язаних працівників.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

За його словами, одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій", - наголосив очільник Уряду.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.