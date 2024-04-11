Bihus.Info выяснил, кто, кроме циркачей, попал под бронь от мобилизации (ВИДЕО)

После шума в обществе о бронировании работников цирка и телемарафона журналисты выяснили, что под бронь от мобилизации подпадают представители многих предприятий и бизнесов, а к их "критичности" в период войны возникает много вопросов.

Об этом рассказал основатель Bihus.Info Денис Бигус.

Он напомнил, что еще в январе 2023 Кабмин объявил 7 критериев, и достаточно подпадать под 3 из них, чтобы получить возможность бронировать сотрудников от мобилизации.

Среди этих критериев, помимо стратегического значения для экономики и безопасности государства, есть резидентство в "Дія.Сити" и даже отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.

По словам Бигуса, для того чтобы предприятию забронировать от мобилизации своих работников, ему достаточно подпадать лишь под 3 из 7 критериев, но главным фактором становится решение местных администраций, что предприятие является "критически важным" для территориального общества.

В своем видео журналист утверждает, что бизнесы обращаются, например, в ОВ о броне на сотрудников. А списки передают в Минэкономики. И поскольку количество запросов превышает возможности органов их обрабатывать, списки просто закрывают "штампами".

В частности, возможность бронирования сотрудников получили "Новая почта", пивзавод "Оболонь", "Эпицентр", "Укрэнерго", "ПриватБанк", Vodafone, 5 канал, "Сильпо", Credit Agricole, "Новая почта", 1+1, " Приправка", "Ева" (сеть магазинов косметики), "МирTV", "Егерзунд" (известный рыбный магазин и ресторан), "Кинокот" и хор имени Веревки.

Журналист отмечает, что согласно имеющимся критериям, просто любой бизнес, учреждение, организация, практически кто угодно, имеет возможность забронировать половину военнообязанных работников.

Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

Премьер-министр Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

По его словам, одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Работников предприятий, которые действительно критически важны. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций", - подчеркнул глава правительства.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.