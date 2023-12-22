В Украине обновят процедуру бронирования военнообязанных работников

Минобороны готовятся к изменению обновления процедуры бронирования военнообязанных. В настоящее время этот процесс находится на этапе согласования и формирования, и его подробности будут обнародованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

Об этом идет речь на портале Европейской Бизнес Ассоциации.

Ключевая идея состоит в том, чтобы улучшить подходы к бронированию, делая их более понятными и прозрачными. При этом система электронного бронирования уже разработана и отправлена на согласование. Однако с учетом возможных концептуальных изменений во всех процедурах, связанных с принятием нового подхода, все предложения бизнеса и элементы электронного бронирования будут адаптированы.

Следует отметить, что страна не отказывается от системы электронного бронирования. Это будет экспериментальный проект, и его срок, вероятно, составит 2 года. Бумажные формы бронирования будут оставаться в силе в течение этого периода.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. В течение одного месяца бронируются лица, у которых есть неточности в данных и нуждаются в уточнении, в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на период, определенный как критически важный (в настоящее время такой статус устанавливается на 1 год). В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.

Относительно проверки информации о военнообязанных в системе "Действие", заместитель министра экономики Игорь Фоменко объяснил, что используется система "Оберіг", отвечающая за переход информации из бумажного формата в электронный.

В настоящее время Министерство обороны и Министерство цифровой трансформации прилагают все возможные усилия для введения военнообязанных в систему "Оберіг". После завершения этого процесса, пользователи смогут проверять свои военно-учетные данные с ограниченным доступом. Однако трудно определить точные сроки введения этой возможности в действие.

Как будет работать бронирование?

Напомним, ранее Министерство экономики планировало запустить сервисы бронирования работников от мобилизации с помощью "Дії" до конца 2023 года.

Будущий запуск сервиса "еБронирование" Министерство экономики анонсировало в июле текущего года. Фоменко рассказывал, что в Украине создадут инструмент, с помощью которого бизнес сможет создать кабинет, где можно будет ввести данные работника и получить электронное бронирование. Информация Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться автоматически.

Такой электронный документ будет содержать QR-код, его можно распечатать.

Как недавно рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков изданию Speka, предполагается, что услуга будет доступна на портале "Дія", но не в приложении.