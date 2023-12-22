В Україні оновлять процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників

Міноборони готуються зміни оновлення процедури бронювання військовозобов'язаних. Наразі цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування і його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

Про це йдеться на порталі Європейської Бізнес Асоціаці.

Ключова ідея полягає в тому, щоб поліпшити підходи до бронювання, роблячи їх більш зрозумілими та прозорими. При цьому, система електронного бронювання вже розроблена та відправлена на узгодження. Проте, з урахуванням можливих концептуальних змін у всіх процедурах, пов'язаних із прийняттям нового підходу, всі пропозиції бізнесу та елементи електронного бронювання будуть адаптовані.

Слід відзначити, що країна не відмовляється від системи електронного бронювання. Це буде експериментальний проект, і його термін, ймовірно, становитиме 2 роки. Паперові форми бронювання залишатимуться в силі протягом цього періоду.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Протягом одного місяця бронюються особи, у яких є неточності в даних та потребують уточнення, тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Процедура подачі на бронювання визначається в залежності від сфери і може здійснюватися через центральний орган влади чи місцевий орган влади. Бронювання для підприємства надається на період, визначений як критично важливий (наразі такий статус встановлюється на 1 рік). У випадку продовження статусу критичності підприємства, проводиться перебронювання.

Щодо перевірки інформації про військовозобов’язаних у системі "Дія", заступник міністра економіки Ігор Фоменко пояснив, що використовується система "Оберіг", яка відповідає за перехід інформації з паперового формату в електронний.

На даний момент Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації прикладають всі можливі зусилля для введення військовозобов’язаних у систему "Оберіг". Після завершення цього процесу, користувачі матимуть можливість перевіряти свої військово-облікові дані з обмеженим доступом. Однак наразі важко визначити точні терміни введення цієї можливості в дію.

Як працюватиме єБронювання?

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки планувало запустити сервіси бронювання працівників від мобілізації за допомогою "Дії" до кінця 2023 року.

Майбутній запуск сервісу "єБронювання" Міністерство економіки анонсувало в липні поточного року. Фоменко розповідав, що в Укаїніні створять інструмент, за допомогою якого бізнес зможе створити кабінет, де можна буде ввести дані працівника й отримати електронне бронювання. Інформація з Пенсійного фонду та Податкової підтягуватиметься автоматично.

Такий електронний документ міститиме QR-код, його можна буде роздруковувати.

Як нещодавно розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков виданню Speka, передбачається, що послуга буде доступна на порталі "Дія", але не в застосунку.