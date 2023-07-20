В Україні планують запустити механізмом "єБронювання": як працюватиме

В Україні створять механізм електронного бронювання бізнесом військовозобов'язаних — "єБронювання". Над інструментом працюють фахівці з Міністерства економіки та Міністерства цифрової трансформації.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко передає "Укрінформ".

Відомства планують, що створять інструмент, який надаватиме послуги підприємствам. Бізнес зможе створювати свій кабінет, де потрібно буде вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників.

З Пенсійного фонду та Податкової буде автоматично підтягуватись вся необхідна інформація.

"І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання", — зауважує Фоменко.

Такий електронний документ міститиме QR-код, його також можна буде роздруковувати.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес", — додав заступник міністра економіки.

Нагадаємо, що нещодавно уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, та встановив чіткі терміни розгляду держорганами звернень від підприємств, установ та організацій.