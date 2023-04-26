МінАПК розширило критерії для підприємств, які можуть подавати заявки на бронювання працівників

Міністерство аграрної політики розширило критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Як ідеться у повідомленні відомства, його наказом критерії розширено в частині площі оброблювальних угідь (не менше 500 га замість 1000 га) та середньої кількості застрахованих осіб-працівників (не менше 20 осіб замість 50).

Крім того, перелік сфер діяльності, підприємства у яких визначено важливими, доповнено новими кодами класифікації:

- 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів);

- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;

- 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну.



Нагадаємо також, що минулого тижня Мінагрополітики визначило такими, що мають важливе значення для сільського господарства, селекційні компанії та постачальників насіння овочевих та польових культур.

Окрім цього, зазначимо, що, як свідчить повідомлення у середу в Telegram-каналі "Дія.City", вже набув чинності наказ Міністерства цифрової трансформації, яким ще 23 березня було затверджено критерії важливості підприємств в сфері цифровізації.

Зокрема, такими визнано компанії IT-індустрії, у яких розмір середньої зарплати працівників за останній квартал становить не менше ніж еквівалент 1200 євро, а середньооблікова кількість працівників за останній квартал становить не менше дев'яти осіб.

Також до них віднесено компанії, які забезпечують функціонування та розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету; надання електронних довірчих послуг; функціонування публічних електронних реєстрів, баз даних, інформаційно-комунікаційних систем, ведення яких запроваджено нормативно-правовими актами; розвиток ІТ-індустрії та інформаційну протидію агресору.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову про новий порядок бронювання військовозобов’язаних, який стосується, зокрема, підприємств і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для визначення установи критично важливою вона має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для певної галузі національної економіки. Визначати, які саме структури є важливими в конкретній галузі, мають профільні міністерства й відомства. Мінагрополітики затвердило критерії такої важливості наказом №223 від 21 лютого.

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