Кабмін опублікував новий порядок бронювання військовозобов’язаних: що він передбачає

Кабінет міністрів схвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, працівники яких віднині підлягатимуть бронюванню. Відповідна постанова №76, ухвалена ще 27 січня, в понеділок була опублікована на сайті уряду.

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Як вказують у Міністерстві економіки, запровадження нового порядку дозволить виконати два ключових для країни завдання, першим з яких є забезпечення обороноздатності країни, збереження та посилення потенціалу Збройних сил України. Тому документом введено обмеження щодо бронювання на рівні 50% від кількості військовозобов'язаних в тому чи іншому органі влади, установі, підприємстві.

По-друге, завданням є гарантування стабільної роботи економіки: тому відтепер можливість бронювання працівників недефіцитних військових спеціальностей отримали критично важливі підприємства для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Раніше така можливість була лише для підприємств, що виконували мобілізаційні завдання.

Порядок бронювання та критерії визначення критично важливих організацій розроблено відповідно до змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ухвалених Верховною Радою 4 листопада.

Згідно порядку, бронюванню підлягають керівники та заступники, а також 50% від кількості (на дату подання списку) військовозобов'язаних працівників що працюють на підприємствах, в установах і організаціях:

- яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

- які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

- які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.



У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

Військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій та їх заступники, а також працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міністерство енергетики, підлягатимуть бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. До цих організацій не застосовуватимуться і обмеження щодо кількості військовозобов’язаних.

Для забезпечення стабільної роботи органів державного управління бронюванню підлягатимуть співробітники, що перебувають на політичних посадах в держорганах, держслужбовці категорії "А" та "Б", керівники держорганів, органів держуправління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники, працівники патронатних служб, працівники органів місцевого самоврядування першої-четвертої категорії та 50% від кількості військовозобов'язаних інших працівників органів держвлади та місцевого самоврядування.

Рішення покладає на керівників органів влади, підприємств, установ і організацій відповідальність за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Передбачено, що невірно подані дані, відображені в відповідному рішенні Мінекономіки щодо бронювання, можуть стати підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Відстрочки ж, які були надані військовозобов’язаним до набрання чинності ухваленою постановою, будуть чинними протягом строку, на який вони були надані.

В свою чергу, передбачено, що визначення підприємств критично важливими для зазначених цілей здійснюватимуть центральні органи влади та інші органи у відповідних сферах економіки, а також обласні адміністрації. Усі працівники таких установ та організацій теж підлягатимуть бронюванню.

Аби підприємство було визнано критично важливим, воно має відповідати принаймні трьом з семи критеріїв:

1) загальна сума податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів (крім митних) перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;

2) сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) перевищує 32 мільйона євро;

3) стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови уряду №83 від 4 травня 2015 року;

4) важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії визначаються центральними органами влади чи ОВА);

5) відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ;

6) розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників по підприємству за останній календарний квартал - не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період;

7) підприємство є резидентом спеціального податкового режиму "Дія City".

Достатньо буде лише відповідності двом критеріям для підприємств ПЕК; державних та комунальних підприємств охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту, що є неприбутковими, дотаційними чи надають безкоштовні послуги; для телебачення з інформаційним мовленням, а також для державних та комунальних закладів культури.

До критично важливих підприємств належать також установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Рішенням уряду також затверджено форми та документи, які необхідно подавати у відповідні органи, щоб підприємство було визнано критично важливим, затверджено формі звітності, визначено вичерпний перелік підстав для скасування бронювання.

Як вказують в Мінекономіки, ухвалена постанова є зваженим спільним рішенням Генерального штабу ЗСУ, міністерств оборони, економіки, розвитку громад та територій, інших міністерств та відомств, включно з галузевими, а також українського бізнесу.

Зазначено, що до обговорення та удосконалення документу було залучено, зокрема, представників найбільших галузевих асоціацій та об’єднань, а пропозиції бізнесу були враховані в підсумковому варіанті документу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com