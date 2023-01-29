В "Дії" з'явиться військовий квиток рано чи пізно, — Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України має плани щодо впровадження військового квитка в "Дію", але наразі відомство навіть немає орієнтованої дати початку роботи над таким нововведенням.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю The Village.

"Військовий квиток з’явиться в "Дії" рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо. Що стосується повісток, то їх у "Дії" не буде", – сказав він.

Банік зауважив, що Мінцифри почало працювати над цифровізацією військового обліку реєстру військовозобов’язаних на боці Міноборони ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Першим кроком на цьому шляху стала реформа щодо місця проживання. Тобто раніше для зміни місця реєстрації чоловікам потрібно було знятися з військового обліку й стати на облік в іншому місці. Іноді цієї процедури уникали.

Згодом з'явилась можливість змінити місце реєстрації через "Дію", але на час військового стану призупинили цю послугу, що зумовлено нормами законодавства.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через застосунок "Дія".

Також Верховна Рада уточнила механізм бронювання військовозобов’язаних працівників, прийнявши дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.